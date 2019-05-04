Öğretmenlerini son yolculuğunda yalnız bırakmadılar
|04 Mayıs 2019 14:59
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Sakarya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 39 yaşındaki öğretmen Elçin Öztürk, toprağa verildi.
Öztürk'ün Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Bahçelievler Camisi'ne getirildi.
Burada taziyeleri kabul eden eşi Metin Öztürk ve aile yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
Elçin Öztürk'ü son yolculuğunda Beşköprü Hacı Emine Oba İlkokulu'ndaki öğrencileri de yalnız bırakmadı. Gözyaşlarını tutamayan bazı öğrencileri, aileleri teselli etti.
Öztürk'ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, okul idarecileri, öğretmen arkadaşları ve öğrenciler katıldı.
Beşköprü Hacı Emine Oba İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Elçin Öztürk, dün sabah Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.
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