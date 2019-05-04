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'17 yılda, ülkemiz yakın tarihimizin en büyük atılımlarına şahit oldu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti iktidarlarının yönetimindeki son 17 yılda, ülkemiz yakın tarihimizin en büyük atılımlarına şahit oldu
 04 Mayıs 2019 14:19
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'17 yılda, ülkemiz yakın tarihimizin en büyük atılımlarına şahit oldu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Genel Merkez açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti iktidarlarının yönetimindeki son 17 yılda, ülkemiz yakın tarihimizin en büyük atılımlarına şahit oldu."
Anadolu Ajansı
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