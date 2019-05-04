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Erzurum'da bir ahırın çatısı çöktü: 2 ölü, 2 yaralı

Tortum ilçesinde bir ahırın çatısının çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı- Kaymakam Şaban Arda Yazıcı:- "Ölen vatandaşlarımızdan birisi olay yerinde, diğeri ise ambulansla hastaneye sevk edilirken sağlık görevlilerimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 vatandaşımızın ise sağlık durumu iyi"
 04 Mayıs 2019 15:02
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Erzurum'da bir ahırın çatısı çöktü: 2 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un Tortum ilçesinde bir ahırın çatısının çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kazandere Mahallesi'nde bir ahırın çatısı yapım sırasında çöktü. Olayda 4 kişi yaralandı.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlisinin yanı sıra jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gönderildi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan incelemede enkaz altında kalanlardan birinin olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen diğer 3 kişiden biri de yolda hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bir ahırın çatısının çöktüğünü belirterek, "İlçemizde yaşanan elim olayda 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 vatandaşımız da yaralandı. Ölen vatandaşlarımızdan birisi olay yerinde, diğeri ise ambulansla hastaneye sevk edilirken sağlık görevlilerimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 vatandaşımızın ise sağlık durumu iyi."

Kaymakam Yazıcı, olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiğini anlatarak, ekiplerin çöken ahırın olduğu alandaki çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Anadolu Ajansı
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