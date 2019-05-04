Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Badavut' mesajı
|04 Mayıs 2019 15:13
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Cumhurbaşkanlığınca, "Badavut bölgemizin biyolojik çeşitliliğini, jeolojik ve peyzaj değerini yaşatmak adına alınan bu koruma kararıyla, ilgili kurumlarımızın çabasının yanında, vatandaşlarımızın ve STK'larımızın desteğini de alarak Türkiye'mizin tüm güzelliklerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz." açıklaması yapıldı.
Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından Badavut'un "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesiyle ilgili paylaşımda bulunuldu.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan, Türkiye'nin en nadide güzelliklerinden Badavut bölgesinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Badavut bölgemizin biyolojik çeşitliliğini, jeolojik ve peyzaj değerini yaşatmak adına alınan bu koruma kararıyla, ilgili kurumlarımızın çabasının yanında, vatandaşlarımızın ve STK'larımızın desteğini de alarak Türkiye'mizin tüm güzelliklerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Badavut bölgesindeki 1. ve 3. derece doğal sit kapsamına giren alan, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmişti.
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