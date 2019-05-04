Liseliler yardıma muhtaç ailelerin evlerini onarıyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" Projesi kapsamında öğrenciler, yaşlı, kimsesiz ve engellilerin evlerini onarıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" Projesi kapsamında Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 25 öğrenci, öğretmenleriyle Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde tek katlı evde 2 çocuğuyla yaşayan 54 yaşındaki Ayfer Koç'un kapısını çaldı.

Öğrenciler, eşi vefat eden ve eşinin maaşıyla geçimini sağlayan karaciğer tedavisi gören Ayfer Koç'un evindeki sorunları tespit ederek, önlüklerini giyip işin başına geçti.

Öğretmenler ve okul aile birliğinin katkılarıyla malzemelerini alan öğrenciler, eğitim aldıkları bölüme uygun işleri yapmak üzere kısa sürede Koç'un evindeki sorunları giderdi.

Öğrencilerden bazıları su, elektrik gibi tesisat işleriyle uğraşırken, bir bölümü de boya badana yaptı, kırık kapıları, fayansları ve eşyaları elden geçirdi.

Bozuk olan elektronik eşyaları da tamir eden öğrenciler, bahçe düzenlemesi de yaptı.

- "Onları kendi çocuğum gibi seviyorum"

Gençlerin kendisine uzattığı yardım elinden çok mutlu olduğunu dile getiren Ayfer Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah öğrencilerden razı olsun, işleri rast gelsin. Geldiler evimdeki her şeyi tamir ettiler, yenilediler." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına, Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri ve öğrencilerine teşekkür eden Koç, "Onları kendi çocuğum gibi seviyorum." dedi.

Lisenin rehber öğretmenlerinden Ali Yeşiltepe, muhtaç olan ailelerin evlerinde tadilat ve tamirat işlerini yapmaya çalıştıkların söyledi.

Yeşiltepe, yardıma gittikleri evlerden birinin de Ayfer Koç'un evi olduğunu belirterek, "Onun ihtiyaçları vardı. Örneğin banyo ve tuvaletin fayanslarında sıkıntı yaşanıyordu. Kapı ayarları bozuktu. Onları tamir etmeye çalıştık. Öğrencilerimiz burada bazı boya işlerini de yapıyor. Öğrencilerimiz bundan çok memnun. Hem yardımlaşma kültürünü burada birlikte yaşamış oluyorlar hem de okulda öğrendiklerini burada gerçekleştirme imkanı buluyorlar. Bu şekilde öğrencilerimizle birlikte insanları mutlu etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.