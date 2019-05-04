Adıyaman'da cinsel taciz iddiası: 1 zanlı tutuklandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1'i erkek iki çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
|04 Mayıs 2019 15:26
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1'i erkek iki çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İddiaya göre, Gölbaşı ilçesinde F.B, dedesine ait evde, aynı mahallede yaşayan 11 yaşındaki İ.A. ve 14 yaşındaki B.A'yı taciz etti.
Çocukların durumu bildirmesi üzerine aile, jandarmaya giderek F.B. hakkında şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan F.B, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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