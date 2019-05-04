1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler çocuklar için tasarladı

"Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması" sergisi açılışı ve ödül töreni gerçekleştirildi
 04 Mayıs 2019 15:29
Yazdır
Öğretmenler çocuklar için tasarladı

İstanbul İl Millİ Eğitim Müdürlüğü tarafından "Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması" sergi ve ödül töreni gerçekleştirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması"nın materyallerin eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaların modellik teşkil ederek yaygınlaştırılmasını amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında düzenlenen açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul İl Millİ Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, akademisyenler, değerlendirme kurulu üyeleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve eğitimciler katıldı.

Yazıcı, yarışmaya katılan tüm eğitimcilere teşekkür ederek her eğitim materyali tasarımının, harcanmış zamanı, tutkuyu ve yeteneği bünyesinde barındırdığını söyledi.

Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sergimiz, yurdumuzun dört bir yanından gelen öğretmenlerimizin tasarımlarını görülebilir kılıyor. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmamız şu prensipten hareket etti; Bir şeyi tasarlayana kadar onu gerçekten gördüğünüzü iddia edemezsiniz. Yenilikçi eğitimci her zaman yeni bir şeyin peşinde koşarak alışılmamışı yakalamaya çalışandır. Tasarımlar eğitim ortamlarımıza yöneliktir. Materyal tasarımı yapmak en yeni çözümü gerçekleştirerek öğretme sorunlarını çözmektir. Zaten Tasarım Beceri Atölyelerimizle eğitim ortamlarımızda tasarım artık daha da öne çıkıyor. Bu vesileyle 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda bilinmeyen tasarımı bilinir kılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Eğitim materyalleri tasarımları ancak okullarda kullanıldığında tamamlanır."

Yarışmaya Türkiye genelindeki eğitim kurumlarından binlerce başvuru yapılırken projelerden 70 puan ve üzeri alan 70 ilden 210 materyal sergilendi.

Eğitimciler, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırladıkları materyaller ile dijital materyal kategorisi olmak üzere beş alandaki tasarımlarla sergide yer aldı.

Ziyaretçilere tasarımlarının eğitim ortamlarına getirdiği yenilikleri anlattılar.

Sergilenen materyaller gün boyunca değerlendirme kurulu tarafından yerinde incelendi. Ardından beş kategoride ödül alan tasarımlar belirlendi.

Ayrıca sergi kapsamında Fatih Öğretmenler Korusu konser verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ramazan paketlerinde 'son kullanma tarihi' uyarısı
04 Mayıs 2019 15:44		 'Yapamazsınız' denilen Samur, Almanlara rakip oldu
04 Mayıs 2019 15:41
Adıyaman'da cinsel taciz iddiası: 1 zanlı tutuklandı
04 Mayıs 2019 15:26		 Liseliler yardıma muhtaç ailelerin evlerini onarıyor
04 Mayıs 2019 15:16
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Badavut' mesajı
04 Mayıs 2019 15:13		 Milli İHA Anka, mobil dünyada da yüksek uçtu
04 Mayıs 2019 15:06
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 36 ihlal bildirimi yapıldı
04 Mayıs 2019 14:20		 Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'na izin verilmemesine tepki
04 Mayıs 2019 14:06
İmar yolsuzluğundan kamu görevlisi dahil 13 tutuklama
04 Mayıs 2019 13:47		 Yargıtay: Çocuğuna bakan taraf nafaka ödemez
04 Mayıs 2019 12:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:02 - Van'da 'hüzün çiçeği' ters laleler açtı15:56 - Sağlık memuru intihar etti15:52 - Tango yapan Zeynep ve Çağlar öğretmene destek yağdı15:49 - Tren seferlerine toprak kayması engeli15:46 - 3 bin öğrenci YÖS için ter döktü15:44 - Ramazan paketlerinde 'son kullanma tarihi' uyarısı15:41 - 'Yapamazsınız' denilen Samur, Almanlara rakip oldu15:36 - Prof. Dr. Şimşirgil'den Milli Eğitim Bakanlığına çağrı!15:34 - Kooperatif Başkanını öldüren lise öğrencisi tutuklandı15:32 - Bursa'da iki ilçe devlet hastanesi kapatılıyor iddiası
15:29 - Öğretmenler çocuklar için tasarladı15:26 - Adıyaman'da cinsel taciz iddiası: 1 zanlı tutuklandı15:18 - Erdoğan: Vatandaşım şunu söylüyor; bu seçim yenilenmeli15:16 - Liseliler yardıma muhtaç ailelerin evlerini onarıyor15:13 - Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Badavut' mesajı15:08 - Meteorolojiden fırtına uyarısı15:06 - Milli İHA Anka, mobil dünyada da yüksek uçtu15:02 - Erzurum'da bir ahırın çatısı çöktü: 2 ölü, 2 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'İmamoğlu, en köklü Ramazan etkinliğine izin vermedi'
Memura 1 derece talep edilecek
Görmez'den, 'Davutoğlu'nun A takımında' açıklaması
Suriye'de çatışmada, 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı ise ağır yaralı
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor
Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı
Komutan daha ne yapsın?
15 Temmuz şehidinin kızı hayatını kaybetti
Eski hakim FETÖ ablası çıktı
TBMM'nin en genç milletvekili Malezya'nın en genç bakanıyla görüştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Isıtılmış yemek 5
n'apim tabiatım böyle 2
mindfulness 1
mesut özilin türk olduğunu hatırlaması 3
lavinya 3
kral ağacı 2
şirinler 1
samsung galaxy s6 edge 1
eşine köylü deyip 600 bin tazminat ödeyen adam 1
Makarnayı kaşıkla yiyen insan 11
SON İLANLAR
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Çipas 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam