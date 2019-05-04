Kooperatif Başkanını öldüren lise öğrencisi tutuklandı
|04 Mayıs 2019 15:34
|Yazdır
Taşköprü Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Nejdet Öszoy'u, yolcu beklediği sırada silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Taşköprü Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Nejdet Öszoy (50), Cuma günü İsmailbey Mahallesi'nde minibüs durağında yolcu beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 16 yaşındaki lise öğrencisi H.C.K. de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.C.K, adliyeye sevk edildi. H.C.K, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, H.C.K.'nin emniyet ve adliyede susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Astsubay 'rüşvet' iddiasıyla tutuklandı
01 Mayıs 2019 10:17
|8 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
30 Nisan 2019 23:47
|Anne ve babasını öldüren cani tutuklandı
30 Nisan 2019 20:26
|Böyle dolandırıcılık görülmedi!
29 Nisan 2019 22:54
|Muğla'daki cinsel taciz zanlısı tutuklandı
27 Nisan 2019 19:21
|Doğmamış bebeğinin öldüren baba tutuklandı
27 Nisan 2019 17:31
|Öğretmen, 2 kız öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
25 Nisan 2019 21:57
|Mektupla cinayeti itiraf eden sanığa 26 yıl 8 ay hapis
25 Nisan 2019 19:54
|İzmir'de ATM dolandırıcılığına 3 tutuklama
21 Nisan 2019 21:46
|Otomobil kapora dolandırıcılığına tutuklama
21 Nisan 2019 16:41