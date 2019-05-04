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Kooperatif Başkanını öldüren lise öğrencisi tutuklandı

Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Nejdet Öszoy'u, yolcu beklediği sırada silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
 04 Mayıs 2019 15:34
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Kooperatif Başkanını öldüren lise öğrencisi tutuklandı

Taşköprü Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Nejdet Öszoy'u, yolcu beklediği sırada silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Taşköprü Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Nejdet Öszoy (50), Cuma günü İsmailbey Mahallesi'nde minibüs durağında yolcu beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 16 yaşındaki lise öğrencisi H.C.K. de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.C.K, adliyeye sevk edildi. H.C.K, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, H.C.K.'nin emniyet ve adliyede susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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