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3 bin öğrenci YÖS için ter döktü

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde 2 bin 899 öğrenci, Gaziantep Üniversitesinin Yabancı Öğrenci Sınavı'na katıldı
 04 Mayıs 2019 15:46
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3 bin öğrenci YÖS için ter döktü

Gaziantep Üniversitesi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyinden yaklaşık 3 bin öğrenci için Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) düzenledi.

Gaziantep Üniversitesi tarafından, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden kurtarılan Cerablus, Bab, Azez ve Afrin ilçelerinde, liseyi bitiren öğrencilerin üniversiteye gitmesine imkan sağlayan YÖS gerçekleştirildi.

Eş zamanlı düzenlenen sınava Cerablus'ta 447, Bab'da bin 327, Azez'de 338, Afrin'de 787 olmak üzere toplam 2 bin 899 Suriyeli öğrenci katıldı.

Öğrenciler, sınavı başarıyla geçmeleri halinde, aldıkları puana göre Türkiye'deki 54 üniversitede eğitim hakkı kazanacak.

Afrin Eğitim Koordinatörü Hulusi Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte Zeytin Dalı Harekatı Eğitim Bölgesi Koordinatörlüğü olarak, Gaziantep Üniversitesiyle bugün YÖS'ü yapıyoruz." dedi.

Afrin'de iki merkezde kız ve erkek öğrencilere sınav yaptıklarını anlatan Göçer, "Gaziantep Üniversitesinin yaptığı bu sınav Türkiye'de 54 üniversitede geçerli. Öğrencilerimiz almış oldukları sınav sonucunda Türkiye'deki üniversitelere internet üzerinden başvurularını yapacak. Puanları yettiği takdirde, Türkiye'deki üniversitelerimize girme hakkı kazanacak." ifadelerini kullandı.

Göçer, amaçlarının öğrencilere yardım etmek olduğunu vurguladı.

- "Yerel meclisler fakültelerin açılmasını istiyor"

Gaziantep Üniversitesi YÖS Afrin Koordinatörü İbrahim Halil İlgi, "Gaziantep üniversitesi geçen sene de Suriye'de bu sınavı yapmıştı. Geçen yılkine 350 öğrenci katılırken bugünkü sınavda bu rakam yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaştı." diye konuştu.

Sınava Suriyeli öğrencilerin yoğun katılım gösterdiğini vurgulayan İlgi, "Buradaki öğrenciler liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi istiyor. Bölgedeki yerel meclisler fakültelerin açılmasını istiyor. " değerlendirmesinde bulundu.

- "İnşallah herkes kazanır"

Afrin'li öğrencilerden Nur Hasan, böyle bir sınavın Afrin'de yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hasan, "Sınav çok zordu. Soruları çözmek için yeterli zaman bulmadık. İnşallah herkes kazanır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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