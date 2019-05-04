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Sağlık memuru intihar etti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Melet Irmağı kenarında ağaca asılı erkek cesedi bulundu.
|04 Mayıs 2019 15:56
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde Melet Irmağı kenarında ağaca asılı erkek cesedi bulundu. Cesedin sağlık memuru Erol Bektaş'a (45) ait olduğu belirlendi.
Altınordu ilçesinde sabah saatlerinde Melet Irmağı kenarında bir ağaçta erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağaca asılı kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, cesedin Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevlı sağlık memuru Erol Bektaş'a ait olduğunu belirledi. Bektaş'ın cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Bektaş'ın ölüm nedeni araştırılıyor.
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