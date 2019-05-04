1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şirketinden para çalan güvenlik görevlisi yakalandı

Bursa'da para nakil işi yapan şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan T.F.(49) dağıtılacak paradan 50 bin TL alıp, İstanbul'a kaçtı.
 04 Mayıs 2019 16:13
Yazdır
Şirketinden para çalan güvenlik görevlisi yakalandı

Bursa'da para nakil işi yapan şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan T.F.(49) dağıtılacak paradan 50 bin TL alıp, İstanbul'a kaçtı. Polis, yaklaşık 50 güvenlik kamerasını inceleyerek izini sürdüğü T.F.'yi İstanbul'da bir gece kulübünde eğlenirken yakaladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan para nakil şirketinde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan T.F. izinli gününde çalıştığı şirkete giderek, bankalara dağıtılacak olan paradan 50 bin TL alıp, kayıplara karıştı. Hırsızlığı fark eden mesai arkadaşları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şirket ile çevrede bulunan yaklaşık 50 güvenlik kamerasına ait kaydı inceledi. Şüpheli T.F.'nin İstanbul'a kaçtığı tespit edildi.

Teknik takip başlatan polis ekipleri, T.F.'yi gece kulübünde eğlenirken yakaladı. T.F.'nin üzerinde bulunan 23 bin TL şirkete teslim edilirken, şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık memuru intihar etti
04 Mayıs 2019 15:56		 Erzurum'da bir ahırın çatısı çöktü: 2 ölü, 2 yaralı
04 Mayıs 2019 15:02
İdil'de ambulans devrildi: 3 yaralı
04 Mayıs 2019 14:09		 Ayşen Gruda'ya hakarete soruşturma
04 Mayıs 2019 11:15
Kulak kıllarını yakmak isteyince... Eşiyle birlikte yandı
04 Mayıs 2019 10:50		 Alkollü eğlence mekanında polisler varken pompalıyla ateş açtılar
04 Mayıs 2019 09:46
Sarıyer'de doğalgaz borusu patladı
04 Mayıs 2019 08:08		 Adana'da yolcu otobüsü kazası: 2 ölü 23 yaralı
04 Mayıs 2019 06:44
ABD'li askerin Türk askerlerince vurulduğu iddiasına yalanlama
03 Mayıs 2019 19:35		 Cenaze dönüşü kaza: 7 ölü, 30 yaralı
03 Mayıs 2019 19:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:42 - Trafikte yaya önceliği Milli Piyango biletlerinde17:37 - Turfanda patates üreticinin yüzünü güldürdü17:33 - Ters laleler, jandarmanın koruması altında17:29 - Bakan Pakdemirli'den Savcı Sayan'a ziyaret17:25 - Yağmur altında temizlik yapan işçi takdir edildi17:19 - Tırpanla ot biçen vali, köylüye maşallah dedirtti17:14 - Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı17:10 - 2 kişiyi öldüren eski muhtar adliyeye sevk edildi17:06 - Bolu Belediye Başkanı'ndan soruşturma açıklaması17:01 - İşte Ramazan pidesinin püf noktaları
16:53 - 'Mansur Yavaş, işten çıkarmaya devam ediyor' iddiası16:47 - İnsan Vakfı'ndan 'yardım' iddiasına açıklama16:42 - Genç kıza çarpan sürücü alkolden ehliyetini kaptırmış16:37 - Göynük Kanyonu ziyaretçilerini 'büyülüyor'16:33 - Özhaseki'den yeni parti iddialarına ilişkin açıklama16:27 - Oyuncakçı değil ticari taksi16:25 - Şehit babası, hakarete uğramamak için bisiklete biniyor16:21 - Başkan borçları binaya astı, eski başkan tepki gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'İmamoğlu, en köklü Ramazan etkinliğine izin vermedi'
Memura 1 derece talep edilecek
Görmez'den, 'Davutoğlu'nun A takımında' açıklaması
Suriye'de çatışmada, 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı ise ağır yaralı
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor
Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı
Erdoğan: Vatandaşım şunu söylüyor; bu seçim yenilenmeli
Komutan daha ne yapsın?
15 Temmuz şehidinin kızı hayatını kaybetti
Eski hakim FETÖ ablası çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
chelsea 2
Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği 2
ayrımcılık 6
yazın gıdada yaşanacak düşüşle hedefimizi tutturacağız 4
yamaha 2
alarm olarak cep telefonunu kullanmak 1
Isıtılmış yemek 5
oto-pilot yaşamak 5
güvercin 6
ötv 2
SON İLANLAR
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam