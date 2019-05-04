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Dört asırlık cami ramazanda ibadete açılacak

İzmir'deki, Osmanlı cami mimarisinin tipik özelliklerine sahip 420 yıllık Hisar Camisi'nin yaklaşık 1,5 yıl süren restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı
 04 Mayıs 2019 16:16
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Dört asırlık cami ramazanda ibadete açılacak

İzmir'de 4 asır önce yapılan Osmanlı cami mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan Hisar Camisi'nin restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Kentin en eski camilerinden olan Hisar Camisi, 1,5 sene önce başlayan restorasyon ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ramazanda ibadete yeniden açılacak.

Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin simgelerinden olan Hisar Camisi'nin hem güçlendirme hem de restorasyon çalışmalarından geçtiğini ve ibadete hazır hale geldiğini söyledi.

Onarıma başladıklarında beklenenden daha fazla hasara rastlamaları ve caminin depreme karşı zayıf durumda olduğunun tespit edilmesi nedeniyle güçlendirme projesi, zemin etüt raporları ve revize restorasyon projeleri hazırlandığını dile getiren Koç, çalışmalar kapsamında kolonlarda ve mahfil katında güçlendirme ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti.

Koç, "Cami zemini yeniden beton ve dolgu malzemeleri ile takviye edildi, nem problemine karşı havalandırma ve izolasyon yapıldı. Drenaj ihtiyaçları, portatif wc, cami elektrik sistemi elden geçirildi. Nemlenmeyi önledik ve kolonlardaki (fil ayakları) sorunlar giderildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, ecdadın emanetlerine sahip çıkmaya İzmir'de, yurt genelinde ve yurt dışında, Osmanlı coğrafyasında hızla devam ediyor. Camimizde yarın halılar serilip teravih namazına yetişecek." diye konuştu.

Konak ilçesinde, Kemeraltı Çarşısı içinde bulunan ve adını bulunduğu bölgeden alan cami, kentin en bilinen tarihi eserleri arasında yer alıyor.

Osmanlı camilerinin tipik özelliklerine sahip eserdeki kalem işi süslemeler, mihrap ve minber işçiliği, Türk sanatının iyi örnekleri arasında gösteriliyor.

Cami, kapısındaki ayetle de dikkati çekiyor. Camiye gelenleri Ali İmran Suresi'nde yer alan "Oraya giren güvene erer." ifadesi karşılıyor.

Anadolu Ajansı
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