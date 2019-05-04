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Oyuncakçı değil ticari taksi

Ordulu taksici esnafı, aracının ön konsolunda yaklaşık 100 adet maket araçtan oluşan koleksiyon oluşturdu
 04 Mayıs 2019 16:27
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Oyuncakçı değil ticari taksi

Ordu'da taksi şoförü olan Özel Gök, çocukluk hayali olan oyuncak arabalardan yaptığı koleksiyonu, ticari taksinin konsolunda sergiliyor. Yaklaşık 100 adet maketin sergilendiği taksiye binen müşteriler şaşırırken, çocuklar ise neye uğradığını şaşırıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde taksi şoförü olan Özel Gök, çocukluk yıllarında hayali olan oyuncak ve maket arabalara olan ilgi ve hevesini, ticari taksisinde sergileyerek gideriyor. Çocukluk yıllarında oynayamadığı maket ve oyuncak araçları, biriktirerek, aracın konsol kısmında sergileyen Gök, müşterilerin de beğenisini kazanıyor. Yaklaşık 5 yıldır ticari taksi şoförü olarak hizmet veren evli ve 3 çocuk babası Gök, ticari taksisinde oluşturduğu ve neredeyse her gün temizlediği koleksiyonuna, kendi çocuklarının da büyük ilgi gösterdiğini, araçları evlatlarına dahi vermeye kıyamadığını belirtiyor. Traktörden otobüse, motosikletten kamyona kadar çeşitli maketleri bulunan Gök, imkanlar dahilinde koleksiyonunu daha da büyütmeyi hedefliyor.

Maket araçların şuana kadar kendisine görüş mesafesinde ve kullanımda herhangi bir sıkıntı çıkartmadığını aktaran Gök, "İlk başlarda bu araçları yapıştırmamıştım, frene basınca yerinde durmuyorlardı. Ancak şimdi bunların hepsini aracın konsoluna yapıştırdım, o yüzden bana hiçbir engeli olmuyor" dedi.

Her çeşit aracın maketi bulunuyor

Kendi çocuklarının da araca bindiğinde maketleri almak istediğini ancak ticari aracında olanları vermek yerine yenisini aldığını ifade eden Özel Gök, "Çocuklarım da araba meraklısı ve istiyorlar. Burada beğendiği oyuncağın aynısını bana söyleyince gidip aynısından alıyorum. Burada, otomobil, kamyonet, otobüs, minibüs, yarış otomobili, Off-Road aracı, çekici, tanker yani akla gelen bütün araç türlerinin maketi var. Bazen müşterilerimin çocukları da almak istiyor ve heves ediyorlar. Bazen çocuklar araçları alıyor ve geri vermemek için ağlıyor, o zaman da dayanamıyorum" şeklinde konuştu.

"Yolda durdurup fotoğraf çektirenler oluyor"

Müşterilerinin, yüzde 90'ının bu maket araçları çok beğendiğini ifade eden Gök, "Hatta görenler ve bakanlar fotoğraf çektirmek istiyorlar ve çekiyorlar. Yolda beni durdurup da fotoğraf çektirenler de oldu. Gören herkesin çok ilgisini çekiyor. Şuana kadar hiç olumsuz tepkisin almadım. Bazı zamanlarda yaya yolunda insanlara yol verdiğim zaman, yürümeyi bırakıp, koleksiyona bakıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Bunlara bakınca stres atıyorum"

Kendisinin, herhangi bir kötü alışkanlığı olmadığını, zamanının da büyük bir kısmının direksiyon başında geçtiğini anlatan Gök, maket araçları ile oluşturduğu koleksiyonla huzur bulduğunu ve stres attığını da sözlerine ekledi.

Müşterilerden Ali Kırım ise koleksiyonu çok beğendiklerini ifade ederek, herkesin çocukluk heveslerinin peşinden koşması gerektiğini aktardı.
İhlas Haber Ajansı
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