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Göynük Kanyonu ziyaretçilerini 'büyülüyor'

Antalya'nın Kemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği Göynük Kanyonu, ziyaretçilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkartıyor- Vali Münir Karaloğlu ve kent protokolü de turizm sezonu öncesinde güzelliklere dikkati çekmek için kanyonda yürüyüş yapıp, yüzdü
 04 Mayıs 2019 16:37
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Göynük Kanyonu ziyaretçilerini 'büyülüyor'

Antalya'nın Kemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği Göynük Kanyonu, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Göynük Kanyonu, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Dünyanın en önemli yürüyüş parkurları arasında gösterilen kanyon, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkartıyor.

Yemyeşil ağaçların arasında akan derenin kenarında yürüyerek 750 metrelik kanyondan geçen, manzarayı izleyen, doğayla iç içe olan turistler, yazın sıcaklığı 12 ile 18 derece arasında değişen suda serinleme imkanı buluyor.

Tarihi Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği Göynük Kanyonu, macera tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin farklı illerinden ziyaretçilerin yanı sıra Avrupa, Balkan ülkeleri ve Rusya'dan gelen turistler de kanyona ilgi gösteriyor.

- Antalya Valisi Karaloğlu, Kanyon'da yüzdü

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve kent protokolü de kanyona dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yapıp, yüzdü.

Kanyon'da 20 sanatçının katılımıyla yapılan "Likya Yolu'nda" adlı yağlı boya resim sergisinin de açılışını yapan Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Likya Yolu'nun Göynük Kanyonu'ndan başladığını hatırlattı.

Göynük Kanyonu ve Likya Yolu'nun Antalya için çok önemli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Antalya'da turizmi Toroslar'a, Toroslar'ın arkasına, doğaya çıkarmamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Antalya'da değerimiz çok. Likya Yolu'nu Türkiye'nin teması haline getirmeyi hedefliyoruz. Bir yıla Likya Yolu yılı adı verilebilir. " dedi.

Göynük Kanyonu işletmecisi Nevzat Ak ise kanyonu gezen ziyaretçilerin yüzde 90'ının yabancı olduğunu, bu yıl kanyonu 100 bin yabancı turistin ziyaret etmesini beklediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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