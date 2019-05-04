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Genç kıza çarpan sürücü alkolden ehliyetini kaptırmış

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaya geçidindeki genç kıza kırmızı ışık ihlali yaparak çarpan ve ölümüne neden olan alkollü sürücünün ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle bir süre önce el konulduğu ortaya çıktı - Tutuklu sürücünün ayrıca uyuşturucu kullanmak ve yaralama suçlarından da sabıkası bulunduğu öğrenildi
 04 Mayıs 2019 16:42
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Genç kıza çarpan sürücü alkolden ehliyetini kaptırmış

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kullandığı hafif ticari araçla yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza kırmızı ışık ihlali yaparak çarpan ve alkollü olduğu anlaşılan sürücünün ehliyetine bir süre önce yine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Akçay Caddesi Emrez Mahallesi mevkisinde, 28 Nisan'da meydana gelen kazada kırmızı ışık ihlali yaparak yaya geçidindeki Bürge Yolbilir'e (17) çarpan 32 AY 197 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Bekir K'nin (24) ehliyetine bir süre önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi.

Bekir K'nin ayrıca uyuşturucu kullanmak ve yaralama suçlarında da sabıkası bulunduğu belirtildi.

- Karşıya geçen yayaları görmemiş

Öte yandan Bekir K'nin savcılıkta verdiği ifadesinde de hızlı gittiğini kabul ettiği ancak yolun karşısına geçen yayaları fark etmediğini söylediği öğrenildi. Bekir K'nin ifadesinde "Kırmızı ışığın yandığını ve yayaların geçtiğini görmedim. Süratliydim, yayaya çarptığımı fark edince de korkarak olay yerinden kaçtım. Hemen babamı aradım ve kaza yaptığımı söyledim. Ancak plakadan aracın ruhsat sahibi olan babamı telefonla arayan polislerin beni aradığını öğrendim. Bunu duyunca da teslim oldum." dediği kaydedildi.

Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'nde 28 Nisan'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarptığı Bürge Yolbilir hayatını kaybetmişti.

Kaza yerinden kaçan sürücü ise polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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