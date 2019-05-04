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İnsan Vakfı'ndan 'yardım' iddiasına açıklama

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı: - "Kamuoyuna servis edildiğinin aksine, vakfımıza nakden ödenmiş bir kuruş bile yoktur. Söz konusu yardımlar vakfımıza değil, ülkemizin evlatlarının daha iyi şartlarda barınmaları için onların menfaatlerine yapılmış lojistik desteklerdir. İnsan Vakfı, her şart ve zeminde hesap vermeye hazırdır"
 04 Mayıs 2019 16:47
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İnsan Vakfı'ndan 'yardım' iddiasına açıklama

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vakfa para aktarıldığı" iddiasına ilişkin, "Kamuoyuna servis edildiğinin aksine, vakfımıza nakden ödenmiş bir kuruş bile yoktur. Söz konusu yardımlar vakfımıza değil, ülkemizin evlatlarının daha iyi şartlarda barınmaları için onların menfaatlerine yapılmış lojistik desteklerdir. İnsan Vakfı her şart ve zeminde hesap vermeye hazırdır." açıklamasını yaptı.

Vakıftan yapılan açıklamada, varlıkları ve faaliyetleri, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası tarafından denetlenen vakfın, her zaman şeffaf ve hesap verebilir bir kuruluş olduğu belirtildi.

Son zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden destek alan kurumlar içerisinde vakfın da isminin zikredildiği aktarılan açıklamada, "Gerçeğin bilinmesine rağmen, siyasi hasımlık üzerinden rant devşirme arzusunda olan kötü niyetli kişi ve medya kuruluşlarının, temcid pilavı gibi bu konuyu ısıtıp ısıtıp servis edecekleri aşikardır." denildi.

Açıklamada, "Kamu yararı gözeten ve kar amacı gütmeyen vakfımızın irtifak yoluyla kullanımında olan, mülkiyeti hazineye ve vakıflara ait olan yüksek öğrenim öğrencilerimizin barındığı yurtlarımızın geliştirilmesi ve bakımı için, yine kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşlardan tadilat ve tamiratlar noktasında destek alınmıştır. Bu destekler, ilgili kurumun kendi iç işleyişindeki ihale ve proje mevzuatına uygun olarak yapılmış olup, kamuoyuna servis edildiğinin aksine, vakfımıza nakden ödenmiş bir kuruş bile yoktur. Söz konusu yardımlar vakfımıza değil, ülkemizin evlatlarının daha iyi şartlarda barınmaları için onların menfaatlerine yapılmış lojistik desteklerdir. İnsan Vakfı her şart ve zeminde hesap vermeye hazırdır." ifadelerine yer verildi.

Üniversite okumak için büyükşehirlere gelen çocukların barınmalarını sağlayan, kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde denetlenen, burs ve barınma imkanı sunan gönüllü teşekküllerin gayesinin, vatanına, milletine ve ailelerine yararlı birer evlat yetiştirmek olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gayeye matuf çalışmalara şaşı bakan kötü niyetli kişilerin söylemlerinin hiçbir kıymeti yoktur. Bu kişilerin hiçbir zaman, kendilerinin yönettiği belediyelerden Gezi olaylarına yapılan destekleri, aile yapısını yok eden öğrenci konukevlerindeki militan faaliyetleri, dağ kadrolarına adam yetiştirmek için açılan kurs görünümlü gerilla eğitim merkezlerini asla gündeme getirmeyişleri ve şikayetçi olmamaları, bugün vakfımıza karşı kullanılan saldırgan söylemlerinin arkasındaki asıl gayeyi de ortaya çıkarmaktadır. Tarihimizde güzel ahlaka, hakka ve hayra hizmet edenler olduğu kadar, maalesef buna karşı çıkan insanlar da hep var olagelmiştir."

Anadolu Ajansı
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