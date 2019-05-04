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'Mansur Yavaş, işten çıkarmaya devam ediyor' iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Tuzcuoğlu: "Yavaş işten çıkarmaya devam ediyor"
 04 Mayıs 2019 16:53
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'Mansur Yavaş, işten çıkarmaya devam ediyor' iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, "Büyükşehir'de şu an baskılar yaşanıyor. İşini hakkıyla yapan, namusuyla çalışan bürokratlar teftişle ve birçok baskıyla korkutularak istifaları isteniyor" iddiasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde imza tartışması devam ediyor. İddiaya göre, şirket yönetimlerini değiştirmek isteyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genel Kurul için imza atmayan bürokratları birer birer görevden alırken, bazı bürokratlara ise baskı altında imza attırıldığı öne sürüldü. Son olarak Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı PORTAŞ şirketinde yönetim kurulu üyesi olan 7 kişiden 5'ine yanlış bilgilendirmelerle imza attırıldı. Yönetim Kurulu Başkanı olarak kendisine haber verilmeden ve müzakere edilmeden üyelere imza attırıldığını ve Genel Kurul kararı alındığını öğrenen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Refik Tuzcuoğlu, yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğunu belirterek Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Tuzcuoğlu'nun şikayetini değerlendiren müdürlük, PORTAŞ'taki olağanüstü genel kurul kararını iptal etti.

Deftere el koydu

Genel Kurul için imza atan üyeler imzalarını daha sonra geri çekerken PORTAŞ Genel Müdürü Ayşe Çalkan, Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün aldığı iptal kararına rağmen genel kurulu gerçekleştirmek istedi. Ayşe Çalkan'ın bu kararı sonrası toplanan şirket yönetim kurulu, Çalkan'ı görevden aldı. Yönetim kurulu, alınan bu kararı Karar Defteri'ne işlemek istedi. Ancak PORTAŞ Genel Müdürü Çalkan, Yönetim Kurulu Başkanı yetkisinde olan deftere el koydu. Çalkan, toplantı esnasında defteri vermeyeceğini bildirirken, Refik Tuzcuoğlu ise bu durumun hukuka aykırı olduğunu ve görevi kötüye kullanma suçu olduğunu belirtti. Ayşe Çalkan ise konuyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşeceğini ifade ederek toplantıyı terk etti.

Yaşananların ardından PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Refik Tuzcuoğlu, Ankara Adliyesi'ne giderek Ayşe Çalkan hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulundu. Savcılıkça açılan soruşturmanın ardından Karar Defteri Ankara Büyükşehir Belediyesinden istendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Yönetim Kurulu Karar Defteri'ni yargıya teslim etmediği ortaya çıkınca Tuzcuoğlu, defterin kolluk kuvvetleri marifetiyle alınması için ikinci bir suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Refik Tuzcuoğlu, "Ben bu yaşanan zulme dur demek için mücadele veriyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde şu ana kadar onlarca kişi işten atıldı. Birçok bürokrat görevden alındı. Hani Mansur Yavaş işten adam çıkarmayacaktı. Ben mücadele edince yandaş medyalarında yalan yanlış hakkımda haberler yaptırıyorlar. Kendi yandaşlarını bir yerlere yerleştirmek için bu baskılar bu hırçınlık nedir? Belediye yönetimi istifa etmeyen devletin memuru olan bürokratlarla ilgili teftişi görevlendiriyor. Seçtiği akıl hocaları yanlış yönlendiriyorlar. Bunları kamuoyunun bilmesi lazım. Personeli işten atmak, işinde gücünde olan bürokratları görevden almak için baskı uygulamak yerine topluma vaat ettikleri sözleri hayata geçirmeye davet ediyorum Mansur Yavaş yönetimini. Su fiyatlarını düşüreceğim demişti. Konuşmadığı yer kalmadı bu konuda. Haydi buyursun ilk sözünü yerine getirsin" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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