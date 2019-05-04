Tırpanla ot biçen vali, köylüye maşallah dedirtti
Köy ziyaretinde eline tırpan alıp ot biçen Sivas Valisi Salih Ayhan, tecrübesi ile köylülere "maşallah, helal olsun" dedirtti.
|04 Mayıs 2019 17:19
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Köy ziyaretinde eline tırpan alıp ot biçen Sivas Valisi Salih Ayhan, tecrübesi ile köylülere "maşallah, helal olsun" dedirtti.
Köy ziyaretlerini sürdüren Sivas Valisi Salih Ayhan, Merkez ilçeye bağlı Sögütçük köyünde incelemelerde bulundu.
Köy girişinde ilköğretim okulu öğrencileri tarafından karşılanan Vali Ayhan, tarlalarında çalışan köy sakinlerinin yanına giderek sohbet etti. Bir çitçinin elinde gördüğü tırpanı eline alan Ayhan, tırpanın bıçağının körelmiş olduğunu belirtip bileği istedi.
Vali bileme de ki ustalığı ile dikkat çekerken ot biçmeye başlayınca ise köy sakinlerini şaşkına çevirdi. Ot biçmede ki yeteneğini ile dikkat çekerken köy sakinleri "maşallah, helal olsun" diyerek alkış tuttu.
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