1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tırpanla ot biçen vali, köylüye maşallah dedirtti

Köy ziyaretinde eline tırpan alıp ot biçen Sivas Valisi Salih Ayhan, tecrübesi ile köylülere "maşallah, helal olsun" dedirtti.
 04 Mayıs 2019 17:19
Yazdır
Tırpanla ot biçen vali, köylüye maşallah dedirtti

Köy ziyaretinde eline tırpan alıp ot biçen Sivas Valisi Salih Ayhan, tecrübesi ile köylülere "maşallah, helal olsun" dedirtti.

Köy ziyaretlerini sürdüren Sivas Valisi Salih Ayhan, Merkez ilçeye bağlı Sögütçük köyünde incelemelerde bulundu.

Köy girişinde ilköğretim okulu öğrencileri tarafından karşılanan Vali Ayhan, tarlalarında çalışan köy sakinlerinin yanına giderek sohbet etti. Bir çitçinin elinde gördüğü tırpanı eline alan Ayhan, tırpanın bıçağının körelmiş olduğunu belirtip bileği istedi.

Vali bileme de ki ustalığı ile dikkat çekerken ot biçmeye başlayınca ise köy sakinlerini şaşkına çevirdi. Ot biçmede ki yeteneğini ile dikkat çekerken köy sakinleri "maşallah, helal olsun" diyerek alkış tuttu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı
04 Mayıs 2019 17:14		 İşte Ramazan pidesinin püf noktaları
04 Mayıs 2019 17:01
Genç kıza çarpan sürücü alkolden ehliyetini kaptırmış
04 Mayıs 2019 16:42		 Ramazan paketlerinde 'son kullanma tarihi' uyarısı
04 Mayıs 2019 15:44
'Yapamazsınız' denilen Samur, Almanlara rakip oldu
04 Mayıs 2019 15:41		 Öğretmenler çocuklar için tasarladı
04 Mayıs 2019 15:29
Adıyaman'da cinsel taciz iddiası: 1 zanlı tutuklandı
04 Mayıs 2019 15:26		 Liseliler yardıma muhtaç ailelerin evlerini onarıyor
04 Mayıs 2019 15:16
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Badavut' mesajı
04 Mayıs 2019 15:13		 Milli İHA Anka, mobil dünyada da yüksek uçtu
04 Mayıs 2019 15:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:42 - Trafikte yaya önceliği Milli Piyango biletlerinde17:37 - Turfanda patates üreticinin yüzünü güldürdü17:33 - Ters laleler, jandarmanın koruması altında17:29 - Bakan Pakdemirli'den Savcı Sayan'a ziyaret17:25 - Yağmur altında temizlik yapan işçi takdir edildi17:19 - Tırpanla ot biçen vali, köylüye maşallah dedirtti17:14 - Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı17:10 - 2 kişiyi öldüren eski muhtar adliyeye sevk edildi17:06 - Bolu Belediye Başkanı'ndan soruşturma açıklaması17:01 - İşte Ramazan pidesinin püf noktaları
16:53 - 'Mansur Yavaş, işten çıkarmaya devam ediyor' iddiası16:47 - İnsan Vakfı'ndan 'yardım' iddiasına açıklama16:42 - Genç kıza çarpan sürücü alkolden ehliyetini kaptırmış16:37 - Göynük Kanyonu ziyaretçilerini 'büyülüyor'16:33 - Özhaseki'den yeni parti iddialarına ilişkin açıklama16:27 - Oyuncakçı değil ticari taksi16:25 - Şehit babası, hakarete uğramamak için bisiklete biniyor16:21 - Başkan borçları binaya astı, eski başkan tepki gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'İmamoğlu, en köklü Ramazan etkinliğine izin vermedi'
Memura 1 derece talep edilecek
Görmez'den, 'Davutoğlu'nun A takımında' açıklaması
Suriye'de çatışmada, 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı ise ağır yaralı
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor
Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı
Erdoğan: Vatandaşım şunu söylüyor; bu seçim yenilenmeli
Komutan daha ne yapsın?
15 Temmuz şehidinin kızı hayatını kaybetti
Eski hakim FETÖ ablası çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deniz üstü köpürür 1
isviçre çakısı 1
zülfü livaneli 3
ulaşgkc 1
balkonda sebze yetiştirmek 3
solucan bank 3
kazı kazan 2
yamaha 2
ketçaplı makarna 6
İnce uçlu şarj aleti 2
SON İLANLAR
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam