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Yağmur altında temizlik yapan işçi takdir edildi

Şanlıurfa'da yağan yağmura aldırış etmeden temizlik görevine devam eden işçi, belediye başkanı tarafından takdir edildi.
 04 Mayıs 2019 17:25
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Yağmur altında temizlik yapan işçi takdir edildi

Şanlıurfa'da yağan yağmura aldırış etmeden temizlik görevine devam eden işçi, belediye başkanı tarafından takdir edildi.

Eyyübiye Belediyesi bünyesinde görevli olan bir temizlik personeli Balıklıgöl Yerleşkesi'nde gece mesaisinde, yağan yağmura rağmen temizlik görevine devam etti. Temizlik personelinin bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"Aldığım ilk maaştan kardeşime ikramiye vereceğim"

Yağan yağmura rağmen işine devam eden temizlik personelinin bu çalışma azmi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından da duyarsız kalmadı. Kuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Olumsuz hava şartlarına rağmen görevinin bilincinin verdiği sorumlulukla, işini severek yapan koca yürekli mesai arkadaşımı yürekten kutluyorum. Kardeşime alacağım ilk maaştan ikramiyesini kendim vereceğim" ifadelerini kulandı.

Hem belediye başkanının duyarlı davranışı hem de temizlik personelinin görev bilinci vatandaşlar tarafından da takdir edildi.
İhlas Haber Ajansı
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