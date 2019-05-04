Bakan Pakdemirli'den Savcı Sayan'a ziyaret
Bakan Pakdemirli'den Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a geçmiş olsun ziyareti
|04 Mayıs 2019 17:29
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçirdiği rahatsızlık sonucu Ankara'da tedavi gören Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Bakan Pakdemirli, geçirdiği rahatsızlık sonrası Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Sayan'ı ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, Sayan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir süre sohbet etti.
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