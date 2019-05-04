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Trafikte yaya önceliği Milli Piyango biletlerinde

Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Milli Piyango çekilişinin biletlerine basılan görselle yayaların trafikte öncelikli olduğuna dikkat çekildi.
 04 Mayıs 2019 17:42
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Trafikte yaya önceliği Milli Piyango biletlerinde

Karayolu Trafik Haftası temasıyla 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Milli Piyango çekilişinin biletlerine basılan görselle yayaların trafikte öncelikli olduğuna dikkat çekildi.

4-10 Mayıs Karayolu Trafik Haftası, tüm illerde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" temasıyla düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Vatandaşlara trafik güvenliği hakkında bilgilerin verileceği etkinliklerde, yayaların trafikte öncelikli olduğuna ilişkin farkındalık oluşturulmaya çalışılacak.

Milli Piyango biletleri "yaya öncelikli"

Trafikte yayaların öncelikli olduğuna ilişkin farkındalık çalışmaları bu etkinliklerle sınırlı kalmadı.

Milli Piyango İdaresince 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Milli Piyango çekilişinin biletlerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ve ilgili görsel yer aldı.

Söz konusu çekiliş için 175 bin 81 adet bilet basılırken büyük ikramiye 3 milyon lira olarak belirlendi.

Çekiliş kapsamında toplam 9 milyon 178 bin lira dağıtılacak.

Yaya öncelikli trafik dönemi

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 6 Şubat'ta kampanya başlatılmıştı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayaya çarpma şeklindeki kazalara yönelik önemli bir adım atılarak "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu.

Düzenlemeye göre, bundan böyle araç sürücüleri, görevli veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa durarak ilk geçiş hakkını onlara vermek zorunda olacak.
Anadolu Ajansı
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