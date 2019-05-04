Konya'ya şehit ateşi düştü
|04 Mayıs 2019 17:47
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SURİYE?nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle Özel Kuvvetler mensubu askerler arasında çıkan çatışmada şehit olan Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in (35) Konya'daki evine ateş düştü.
Halep kentine bağlı Azez ilçesi Melkiye kırsalında PKK/YPG'li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Yüzbaşı Özdemir'in Konya'nın Meram ilçesi İhsaniye Mahallesi Şinasi Sokak'ta annesinin yaşadığı eve acı haber ulaştı.
Askeri yetkililer, anne Kezban Özdemir'e oğlunun şehadet haberini verdi. Şehit Özdemir'in evli ve bir kızı olduğu belirtilirken, eşinin Ankara'dan Konya'ya geleceği öğrenildi.
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