Ordu tost ekmeğinin ünü sınırları aştı

Fındık kabuğu ateşi sayesinde lezzetlenen Ordu tost ekmeği, yurt içi ve dışından talep görüyor.

Kentin ismiyle anılan tost ekmeği, özel yöntemle hazırlanan un kullanılarak büyük ebatlarda fındık kabuğu ateşinde yaklaşık 2 saat pişiriliyor.

Bir gün dinlendirilen ve sert kabuğu temizlenen yaklaşık 1,5 kilogramlık ekmek, 20'şer dilim halinde paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Altınordu ilçesinde tost ekmeğiyle bilinen fırın, günlük ortalama 500 adetlik üretimiyle Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak yurdun çeşitli illerinden sipariş alıyor. Özellikle yaz mevsiminde taleplere yetişmekte zorlanan fırında pişirilen ekmek, yurt dışından da rağbet görüyor.

Fırın işletmecisi Zafer Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile mesleğinde özellikle son 20 yıldır Ordu tost ekmeğine yoğunlaştıklarını belirterek, "Bu tost ekmeği gerek büyüklüğü gerek tadı ve lezzeti, özel çektirdiğimiz unu, katkısız olması ve fındık ateşinde yavaş yavaş pişmesiyle gerçekten Türkiye'de tanınmaya başlandı. Tost ekmeklerimize fazla talep oluştu." dedi.

Büyükşehirler başta olmak üzere 15 şehre tost ekmeği gönderdiklerini anlatan Koç, "Aslında daha da fazla talep var ama yetiştiremiyoruz. Türkiye'nin doğusundan batısına tanınmaya başladı. Bu tost ekmeği insanlara ilginç geliyor. Böylece şehrimizi de tanıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Koç, söz konusu ekmeğin geçmişte de tanındığını ancak özellikle son 4-5 senedir tanınırlığının arttığını vurgulayarak, "Yurt dışından bile talep oluyor, yurt dışına da gönderdiğimiz oluyor. Elimizden geldiğince kentimizin lezzetini tanıtmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Fırında 7 kişi çalıştığını ifade eden Koç, ekmeğe yazın, kış aylarından daha fazla talep olduğunu söyledi.

Ekmeğin raf ömrü uzun

Tost ekmeğinin serin ortamda muhafaza edilmesi gerektiğini aktaran Koç, "Yaklaşık 7 ila 20 gün boyunca muhafaza edilebiliyor. Tabii bu, muhafaza ettiğiniz koşullara bağlı. Biz daha çok buzdolabında saklanılmasını tavsiye ediyoruz. İçerisinde katkı maddesi olmadığı için dış koşullarda nem ve güneş ışığına maruz kalmaması gerekiyor." dedi.

Koç, un firmasına özel yöntemle un hazırlattıkları da belirterek, şunları kaydetti:

"Hamur yoğrulduktan sonra bir süre dinlendiriyoruz ve kendi meslek sırrımız olan birkaç işlemden geçiriyoruz. Tost ekmeği piştikten sonra en az bir gün dinlendirmek zorundayız. Taze tost ekmeğinden tost olmaz, yani lezzeti olmaz. Bir gün dinlendirilen ekmekler daha sonra soyulma aşamasına geçer. Soyulduktan sonra ise dilimleme ve kesme işlemleri yapılıyor ve paketlenerek satışa hazır hale geliyor. Bir tost ekmeğinin soyulmuş hali 1,5 kilogram."

Ekmeğin kabukları sokak hayvanlarına veriliyor

Tost ekmeğinin pişim sürecinde yaklaşık 2 saat boyunca fırında kaldığına işaret eden Koç, pişirme esnasında fındık kabuğunu tercih ettiklerini anlattı.

Fındığın hem Karadeniz ürünü olması hem kalorisi hem de lezzetinin önem taşıdığını ifade eden Koç, fındık kabuğunun tost ekmeğini yavaş yavaş pişirdiğini ve ekmeğe ayrı lezzet kattığını söyledi.

Koç, ekmeğin soydukları kabuklarını ziyan etmediklerini, besicilik yapanlar ile sokak hayvanlarını besleyenlere verdiklerini sözlerine ekledi.