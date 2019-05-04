Hakkari'de 3 asker şehit oldu
|04 Mayıs 2019 17:57
|Yazdır
Hakkari'deki bir üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden havan atışı yapıldığı bildirildi.
Teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekatı ile desteklenen operasyonlar da başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MLKP ve FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
04 Mayıs 2019 14:50
|Suriye'de çatışmada, 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı ise ağır yaralı
04 Mayıs 2019 14:17
|Kaçak FETÖ'cü Bigadiç'te yakalandı
04 Mayıs 2019 10:46
|ABD bütçe raporu yayımlandı: Hibelerini örgüte aktarıyorlar
04 Mayıs 2019 10:22
|'Asayiş uygulamalarına dijital sistemleri entegre ettik'
04 Mayıs 2019 09:59
|Adana ve Şanlıurfa'daki terör operasyonunda şüpheliler adli kontrolle serbest
04 Mayıs 2019 09:41
|FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya mahkemesinde sorgulandı
03 Mayıs 2019 22:54
|Hakkari'deki darbe girişimi davası ertelendi
03 Mayıs 2019 22:09
|FETÖ'nün emniyetteki kripto soruşturmasında 8 tutuklama
03 Mayıs 2019 21:39
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı
03 Mayıs 2019 20:33