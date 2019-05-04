Eşinin vatandaşlığa geçmesi için Erdoğan'dan yardım istedi
|04 Mayıs 2019 18:02
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İstanbul'da bir vatandaş, 6 yıldır evli olduğu Türkmenistan uyruklu eşinin Türk vatandaşlığına geçmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.
İstanbul'da bir danışmanlık şirketinde çalışan Remzi Sayar ile eşi Selvi Haltaçeva, Şişli'deki evlerinin önünden konvoyu geçtiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a el salladı. Bu sırada genç çifti gören Erdoğan, makam aracını durdurdu.
Genç çift, kendileriyle selamlaşan Erdoğan'a sohbet sırasında uzun yıllardır evlilikleriyle ilgili yaşadıkları bir sorunu aktardı.
Sayar çiftinin talebini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunlarının çözülmesi için talimat verdi.
Remzi Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin Türk vatandaşlığına geçmesi hususunda uzun zamandır aşamadıkları bir problem yaşadıklarını söyledi.
Sayar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları sohbeti şöyle aktardı:
"Sağolsun dinledi bizi. Benim eşim Türkmenistan vatandaşı. Üç yıllık evlilikten sonra bizim ülkemiz Türk vatandaşlığına geçişe müsaade ediyor. Türk vatandaşlığına geçiş için istenen bir evrak, Türkmenistan tarafından verilmiyor. Türkiye'de evlenen Türkmenistan vatandaşları, kendi ülkeleri tarafından vatandaşlıktan çıkarılıyor. Bu sorunu sadece bir yaşamıyoruz, aynı durumda olan evli çiftlerin hepsi yaşıyor. Doğum belgesi adında bir evrak var, Türkmenistan Devleti'nin onaylayıp, ülkemize beyan etmesi gerekiyor. Fakat bu evrakı bir türlü alamıyoruz. Ondan dolayı yüzlerce insanın bu konudaki sıkıntısını aktardık. Cumhurbaşkanımız da bu konuyla ilgileneceğini söyledi, talimat verdi ve inşallah en kısa zamanda çözülür diye bekliyoruz."
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