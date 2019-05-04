1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eşinin vatandaşlığa geçmesi için Erdoğan'dan yardım istedi

İstanbul'da bir vatandaş, 6 yıldır evli olduğu Türkmenistan uyruklu eşinin Türk vatandaşlığına geçmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talep etti
 04 Mayıs 2019 18:02
Yazdır
Eşinin vatandaşlığa geçmesi için Erdoğan'dan yardım istedi

İstanbul'da bir vatandaş, 6 yıldır evli olduğu Türkmenistan uyruklu eşinin Türk vatandaşlığına geçmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

İstanbul'da bir danışmanlık şirketinde çalışan Remzi Sayar ile eşi Selvi Haltaçeva, Şişli'deki evlerinin önünden konvoyu geçtiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a el salladı. Bu sırada genç çifti gören Erdoğan, makam aracını durdurdu.

Genç çift, kendileriyle selamlaşan Erdoğan'a sohbet sırasında uzun yıllardır evlilikleriyle ilgili yaşadıkları bir sorunu aktardı.

Sayar çiftinin talebini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunlarının çözülmesi için talimat verdi.

Remzi Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin Türk vatandaşlığına geçmesi hususunda uzun zamandır aşamadıkları bir problem yaşadıklarını söyledi.

Sayar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları sohbeti şöyle aktardı:

"Sağolsun dinledi bizi. Benim eşim Türkmenistan vatandaşı. Üç yıllık evlilikten sonra bizim ülkemiz Türk vatandaşlığına geçişe müsaade ediyor. Türk vatandaşlığına geçiş için istenen bir evrak, Türkmenistan tarafından verilmiyor. Türkiye'de evlenen Türkmenistan vatandaşları, kendi ülkeleri tarafından vatandaşlıktan çıkarılıyor. Bu sorunu sadece bir yaşamıyoruz, aynı durumda olan evli çiftlerin hepsi yaşıyor. Doğum belgesi adında bir evrak var, Türkmenistan Devleti'nin onaylayıp, ülkemize beyan etmesi gerekiyor. Fakat bu evrakı bir türlü alamıyoruz. Ondan dolayı yüzlerce insanın bu konudaki sıkıntısını aktardık. Cumhurbaşkanımız da bu konuyla ilgileneceğini söyledi, talimat verdi ve inşallah en kısa zamanda çözülür diye bekliyoruz."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk: İstinaf yoluna başvuracağız
04 Mayıs 2019 18:57		 Adalet Bakanı Gül'den başsağlığı mesajı
04 Mayıs 2019 18:55
MHP'li Başkan tehdit etti: Seni delik deşik edeceğim
04 Mayıs 2019 18:41		 İçişleri Bakanı Soylu, off road aracı kullandı
04 Mayıs 2019 18:14
Bakan Pakdemirli'den Savcı Sayan'a ziyaret
04 Mayıs 2019 17:29		 Bolu Belediye Başkanı'ndan soruşturma açıklaması
04 Mayıs 2019 17:06
'Mansur Yavaş, işten çıkarmaya devam ediyor' iddiası
04 Mayıs 2019 16:53		 Özhaseki'den yeni parti iddialarına ilişkin açıklama
04 Mayıs 2019 16:33
Prof. Dr. Şimşirgil'den Milli Eğitim Bakanlığına çağrı!
04 Mayıs 2019 15:36		 Bursa'da iki ilçe devlet hastanesi kapatılıyor iddiası
04 Mayıs 2019 15:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:14 - Diyarbakır'da izinsiz gösteri: 27 kişi gözaltında19:06 - Kırşehir'de trafik kazası: 12 yaralı19:04 - Sınır birliklerine komando takviyesi18:58 - Yaylada 2,5 metrelik kar esareti, sahilde deniz keyfi18:57 - Bakan Selçuk: İstinaf yoluna başvuracağız18:55 - Adalet Bakanı Gül'den başsağlığı mesajı18:50 - Yol kapatıp 'drift' yapan magandalar yakalandı18:46 - Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü18:41 - MHP'li Başkan tehdit etti: Seni delik deşik edeceğim18:36 - Karaciğer dostu enginar yükte hafif pahada ağır oldu
18:31 - Kayseri'de kurşunlanan trafik levhaları sergilendi18:27 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki magandalar yakalandı18:23 - Trafik güvenliği için bu yıl 900 milyon lira harcanacak18:18 - Yeni mühimmatlar 'bir taşla iki kuş vuracak'18:14 - İçişleri Bakanı Soylu, off road aracı kullandı18:10 - Stor perdede KDV yüzde 8'e indirildi18:06 - Yerli ve milli savunma araçlarının yayları Bursa'dan18:02 - Eşinin vatandaşlığa geçmesi için Erdoğan'dan yardım istedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'İmamoğlu, en köklü Ramazan etkinliğine izin vermedi'
Memura 1 derece talep edilecek
Görmez'den, 'Davutoğlu'nun A takımında' açıklaması
Suriye'de çatışmada, 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı ise ağır yaralı
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor
Erdoğan: Vatandaşım şunu söylüyor; bu seçim yenilenmeli
Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı
Hakkari'de 3 asker şehit oldu
Komutan daha ne yapsın?
Özhaseki'den yeni parti iddialarına ilişkin açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
EKMEK 1
ramazan kolisi 1
kdv 1
poker face 5
deplasmanda atılan gol 1
Uzak durmak 1
lavinya 3
şirinler 2
ellanaz 3
Her şeye yetişmek 1
SON İLANLAR
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam