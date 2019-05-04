Stor perdede KDV yüzde 8'e indirildi

Evlerde kullanımı her geçen gün yaygınlaşan stor perdelerdeki Katma Değer Vergisi (KDV) belirsizliği giderilerek, mekanizma ile çalışan sistem perdelerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı normal perdeler gibi yüzde 8 olarak düzenlendi.

Perdelerde KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanmasına karşın, uzun yıllardır stor perdelerin KDV oranına ilişkin belirsizlik yaşanıyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı, ilgili mevzuatta perdelerdeki KDV oranı yüzde 8 olmasına karşın, stor perdelerde kullanılan hareket ettirici mekanizma ve aksamlar nedeniyle bu ürünlerde KDV'yi yüzde 18 olarak uyguluyordu.

Ev tekstili ve mensucat sektörünün sık sık bu konudaki karmaşanın giderilmesi yönündeki talebi üzerine adım atıldı ve yapılan düzenlemeyle stor perdelerin katma değer vergisi oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine ilişkin karara, "perde" ibaresinden sonra gelmek üzere "montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil" ifadesi eklendi. Böylece stor perdelerin KDV oranı da kumaş perdelerdeki gibi yüzde 8'e düşürülmüş oldu.

"Konuyu devletin ilgili birimlerine ilettik"

Konuya yönelik AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sistem perdelerinde KDV oranı belirsizliğinin çözülmesi için ATO'nun ilgili komitesinin konuyu sık sık gündeme getirdiğini belirtti. Tekstil-Tuhafiye ve Mefruşat Meslek Komitesinin sektörleriyle ilgili bu sıkıntıyı iletmesi üzerine konunun takipçisi olduklarını aktaran Baran, "Bu konuyu devletin ilgili kurumlarıyla görüştük ve sonuca ulaştırdık. Sistem perdelerinde bir karmaşa vardı. Devletin ilgili birimlerinin yaptıkları çalışma sonucunda, stor perdelerdeki KDV oranı yüzde 8 olarak hayata geçti. Sektör rahatlamış oldu. Komitemizin başarısı sonucu sektördeki bir sorunu çözmüş olduk." diye konuştu.

"Tüketiciye yansıyacak"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Saymanı Emre Kartaloğlu da tekstil ürünlerinde KDV yüzde 8 olmasına karşın plastik mekanizması nedeniyle stor perdeler de bu oranın yüzde 18 olarak belirlenmesinin uygulamada sorunlar yarattığına işaret ederek, düzenlemenin sorunları çözmüş olduğunu söyledi. Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü bir haksızlık ve eşitsizlik vardı. Bunun giderilmiş olması sevindiricidir ve yerinde bir adımdır. Bu düzenleme doğal olarak tüketiciye yansıyacak. Tüketici evine normal perde aldığında yüzde 8, stor perde aldığında yüzde 18 KDV ödemek zorunda kalıyordu. Oysa ki şimdi ikisine de aynı oranda vergi ödeyecek. Hakkaniyet sağlanmış oldu."