İçişleri Bakanı Soylu, off road aracı kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Parolamız, gelecek nesillere maliyet ve ağırlık bırakan değil, güzel Türkiye, birlik, beraberlik, birbirimizin dilini anlayan, birbirini kucaklayan, birbirinin gözlerine nefretle bakan değil, sevgiyle bakan bir Türkiye emanet edebilmektir." dedi.

Bakan Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" için Çukurca ilçesine geldi.

Festival alanında bisiklet yarışının startını vererek Kale Tepe'ye tırmanış yapan dağcıları izleyen Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin geçmişte yaşanan acıları yaşamasını istemediklerini söyledi.

Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin her birinin ortaya konulduğu bir iklimin yaşandığını belirten Soylu, "Demek ki olabiliyor. Bu olabileni, çok daha iyi bir noktaya götürmektir muradımız. Bunu hep birlikte sağlamak zorundayız. Bunu sağlar ve daha güzelleştirirsek hem gelecek nesiller bizim için güzel şeyler söyler hem de dünyayı kardeşlik için ve güzellik için yaratmış olan Allah'ın, insanlar olarak gönlünü yapmış oluruz. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çukurca'da ortaya konulan etkinlik çok önemli." diye konuştu.

Daha sonra festival alanına geçen Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Çukurca'da ikincisi düzenlenen festivale geçen yıla oranla daha fazla ilgi gösterildiğini belirtti.

Çukurcalıların büyük bir misafirperverlik örneği göstererek il dışından gelen tüm misafirleri kendi evlerinde ağırladığını dile getiren Soylu, kardeşliğin, misafirperverliğin, ülkenin sınırında bir ilçede bütün güzellikleriyle yaşandığı bir tabloya hep birlikte şahitlik ettiklerini söyledi.

- "İnsanlık için herkese doğru olanı anlatmaya çalışalım"

Çukurca'da birçok etkinliğin bir arada yapılabildiği bir festivalin organize edildiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Bu coğrafya bizim en önemli zenginliklerimizden bir tanesidir. Bu bizim hikayemizdir. Hikayemizde bize bırakılan medeniyet mirasının emanetleri var. Tek bir amacımızın olması gerekir. Bu hikayemizi, geleceğe huzur ve kardeşlik içinde bırakabilmek. Bu coğrafyanın zenginliklerini elimizden almaya çalışanlara hep birlikte müsaade etmeyelim. Bu coğrafyanın bir zenginliği daha var, o da çocuklarımızdır. Onları hedefleriyle, idealleriyle buluşturabilmek bizim temel sorumluluklarımızdan biridir. Annelerin, babaların, belediye başkanlarının, doktorların, milletvekillerinin, bakanların, cumhurbaşkanlarının temel sorumluluğu budur. Hep birlikte bu sorumluluğu gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip olmamızdır. Biz doğru olalım, doğru yolda gidelim, insanlık için herkese doğru olanı anlatmaya çalışalım."

Soylu, bölgenin maden yataklarından, sınır kapılarından insanları daha iyi istifade ettirebileceklerini, inanç turizmini, tarımı, hayvancılığı geliştirebileceklerini söyledi.

"Birbirimize sıkı kenetlenen, bunu iyi anlayan, aramıza nifak sokmaya çalışanları da elimizin tersiyle itebilen, geleceği kucaklayabilen anlayışı ortaya koyabiliriz." diyen Soylu, bunun sonuçlarının bir kısmını bugün görebildiklerini ifade etti.

- "Kötüye hep birlikte karşı çıkalım"

Kendilerinden sonra gelecek nesillerin bundan daha güzelini yapabileceğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Parolamız, gelecek nesillere maliyet ve ağırlık bırakan değil, güzel Türkiye, birlik, beraberlik, birbirimizin dilini anlayan, birbirini kucaklayan, birbirinin gözlerine nefretle bakan değil, sevgiyle bakan bir Türkiye emanet edebilmektir. Kötüye hep birlikte karşı çıkalım, güzelliğe hep birlikte sarılalım. Parolamız da bu olsun. Bu şifrelerle sadece kendi ülkemize değil dünyaya anlatabileceklerimizi de anlatma kabiliyetine sahip olalım. Çünkü biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu medeniyetle yarına adım atabiliriz. Belki kendi topraklarında bir ağaca hasret kalanlar, bu coğrafyayı gördüklerinde cennetle eşleştirme kabiliyetine sahip olabilirler. Cennet coğrafyamızı ve güzel insanlarınızın alicenaplığını, başkalarının isteklerine, kötücül insanların düşüncelerine alet edenlere fırsat vermeyelim."

Soylu, Çukurca'da bundan sonra daha fazla doktor, öğretmen, hemşirenin yetişeceğine inandığını belirterek, huzurla birlikte bölgeye zenginliğin, güzelliğin, kardeşliğin ve üretimin geldiğini vurguladı.

Vali İdris Akbıyık, Hakkari'nin artık terörle, şiddet olaylarıyla değil, bilimsel sempozyumlarla, festivallerle anıldığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimizin, partimizin ve Türkiye'nin ortak geleceğine inanan yüreklerin 'bu dağlarda terör yerine spor, turizm konuşulsun' çabasının en somutlaşmış halini yaşıyoruz." diye konuştu.

Zap Suyu'nda kano ve rafting yapan sporcuları izleyen Bakan Soylu, daha sonra, geçen yıl Çukurca'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp'in adının verildiği paintbol sahasını, şehidin annesi Müşerref Alp, ablası Çiğdem Alp, yakınları ve beraberindekilerle açtı.

Bakan Soylu, festival kapsamında düzenlenen Türkiye Paintball Şampiyonası 1. Ayağı'nın açılış atışını yaparak, ilk müsabakayı izledi. Bu sırada Türk bayraklı bir paramotorun Zap Suyu üzerinde yaptığı uçuş vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İlçe merkezinde düzenlenen Offroad gösterilerini de izleyen Soylu, bir araca binerek tur attı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurca çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla konuşan Soylu, "Çukurca seninle güzel" yazılı tabela önünde fotoğraf çektirdi.