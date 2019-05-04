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Trafik güvenliği için bu yıl 900 milyon lira harcanacak

Trafik güvenliği hizmetleri için geçen yıl 1 milyar 97 milyon lira harcama yapan Karayolları Genel Müdürlüğü, bu yıl da 900 milyon liralık bütçe ayırdı.
 04 Mayıs 2019 18:23
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Trafik güvenliği için bu yıl 900 milyon lira harcanacak

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), bu yıl trafik güvenliği hizmetleri için 900 milyon lira harcama yapılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, vatandaşların yaşam standardını yükseltmek, bölgelerin dengeli kalkınmasını sağlamak, yollarda güvenli ve konforlu trafik hizmeti vermek amacıyla başlatılan bölünmüş yol çalışmalarında 26 bin 642 kilometreye ulaşıldı.

Trafiğin yüzde 81'ine hizmet veren bölünmüş yolların ülke ekonomisine yıllık katkısı yaklaşık 17,7 milyar lira oldu. 2003'te bin 714 kilometre olan otoyol ağı, 560 kilometresi yap-işlet-devlet (YİD) finansman modeliyle olmak üzere bin 128 kilometre artarak, 2 bin 842 kilometreye yükseldi.

KGM tarafından trafik kazalarında yol kusurunu en aza indirmek için yapılan çalışmalar kapsamında önemli yer tutan bölünmüş yollarda 625 kilometre daha hizmete sunulurken, 861 kilometre tek yol tamamlanarak trafiğe açıldı.

Genel Müdürlükçe bu yıl YİD modeliyle 400 kilometrelik otoyol kesimiyle toplam 522 kilometre bölünmüş yol ve 250 kilometre tek platformlu yol tamamlanacak. 932 kilometre yeni bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol yapımı ve bin 250 kilometre yenileme, 8 bin 800 kilometre sathi kaplama yapım ve onarımı gerçekleştirilecek. Toplam uzunluğu 23 kilometre olan 92 köprü ile 24,7 kilometre olan 9 tünel hizmete sunulacak.

Kaza yerindeki can kaybı azaldı

Akıllı ulaşım sistemlerini de yaygınlaştıran KGM, görüntü tabanlı kara yolu bilgi sistemi yönetimi kurulması çalışmalarına da başladı.

Yapılan çalışmalarla yollardaki hareketlilik 2,5 kat artarken, trafik kazalarında 100 milyon taşıt çarpı kilometre başına düşen kaza yerinde can kaybı 5,72'den 1,79'a geriledi.

Trafikteki yüksek artışa rağmen son 10 yılda kaza yerinde gerçekleşen ölüm yüzde 69 azaldı.

Ulaşım Etütleri Çalışma Programı kapsamında devlet ve il yolları üzerinde seyyar sayım cihazları kullanılarak 2 bin 255 noktada toplam 4 bin 848 trafik akım sayımı ile hız etütleri gerçekleştirilecek. Ayrıca 539 noktadaki sürekli sayım ve sınıflandırma istasyonlarından trafik ve hız bilgileri elde edilecek.

Bu yıl sonuna kadar bakım ve trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 30 milyon metrekare yatay, 150 bin metrekare düşey işaretleme, 2 bin 500 kilometre otokorkuluk yapılacak.

Geçen yılın sonuna kadar bin 513 kaza kara noktasıyla kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme yapılırken, bu yıl sonuna kadar da 60 noktanın iyileştirilmesi hedefleniyor.

Kurum, kaza kara noktaları için 120 milyon lira, ulaşım etütleri için 5 milyon lira, akıllı ulaşım sistemleri için 84 milyon 652 bin lira, toplamda ise 900 milyon lira trafik güvenliği hizmetleri için harcama yapacak.

Genel Müdürlük, geçen yıl trafik güvenliği hizmetlerine 1 milyar 97 milyon lira harcamıştı.
Anadolu Ajansı
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