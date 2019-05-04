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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki magandalar yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki Trafik Magandaları Yakalandı
 04 Mayıs 2019 18:27
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki magandalar yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçların arasında makas atarak ilerleyen iki otomobilin görüntüsünün sosyal medya üzerinde yayılması üzerine harekete geçen polis S.Y. ve M.S.U. adlı sürücüleri gözaltına aldı. Sürücülerin kendilerine yakalayan sivil trafik polislerine "Tamirciden çıkmıştık. Eve giderken öylesine yaptık" dedikleri öğrenildi.

Sosyal medya üzerinde yayınlanan görüntülerde; köprüde bir otomobil makas atarak ilerlerken arkasından gelen ve aynı hareketleri yapan başka bir otomobildekilerin de onu görüntülediği görülmüştü. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada otomobillerin plakasını ardından sürücülerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda iki trafik magandası polis tarafından gözaltına alındı.


Köprüde makas atarak böyle ilerledi

"ÖYLESİNE YAPTIK" DEDİLER

Şüphelilerin kendilerine yakalayan sivil trafik polislerine "Tamirciden çıkmıştık. Eve gidiyorduk. Öylesine yaptık." dedikleri öğrenildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde haklarında işlem yapılan sürücülerde S.Y.'ya "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan 1002 TL, " Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek" gerekçesinden 235 TL ve "Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek" suçundan 235 TL olmak üzere toplam 1472 TL ceza kesildi.

GÖRÜNTÜYE ÇEKEN SÜRÜCÜYE 1580 LİRA CEZA KESİLDİ

Diğer sürücü M.S.U. ya ise "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan 1002 TL, "Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek" maddesinden 235 TL, "Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek" suçundan 235 TL ve "Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazları kullanmak" gerekçesinden 235 TL olmak üzere, toplamda 1580 TL ceza kesildi. İki sürücünün ehliyetlerine de geçici olarak el konuldu.

ADLİ İŞLEMDE YAPILACAK

Araç sürücüleri S.Y. ve M.S.U., Türk Ceza Kanununun 179/2 ( Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesi gereği adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Polis Merkezi'ne teslim edildi.
DHA
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