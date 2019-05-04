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Karaciğer dostu enginar yükte hafif pahada ağır oldu

Ağır kış şartlarıyla verim düşüşü yaşayan enginar üreticisinin yüzde 70 fiyat artışıyla güldü
 04 Mayıs 2019 18:36
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Karaciğer dostu enginar yükte hafif pahada ağır oldu

Karaciğer dostu enginar, ağır kış şartlarıyla verim düşüşünün yaşandığı Bursa'dan sonraki en büyük üretim merkezi olan Aydın'da, geçen yıla göre yüzde 70 fiyat artışı sayesinde üreticisinin yüzünü güldürdü.

Karaciğer dostu ve vitamin deposu enginar üretimi, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen kış koşullarından olumsuz etkilendi. 5 bin dönümlük ekili alanla Bursa'dan sonra en büyük 2'inci üretim merkezi olan Aydın'da, yüzde 50'ye varan rekolte kaybına rağmen geçen yıla göre yüzde 70 artan fiyatlar enginar üreticisini memnun etti. Kış başında pazarda kilosu 8 liraya kadar alıcı bulan enginarın tanesi, şimdilerde 2-3 liraya satılsa da hem üretici hem de tüccar geçen yıl tarlada 60-70 kuruş olan fiyatlar karşısında kazançlı bir sezon geçiriyor.

Kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle bu sene verimde önemli ölçüde bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Gölhisarlı enginar üreticisi Adnan Yalçın, "Bu yıl enginar verimi geçen yıllara göre düşük. İlkim koşullarından dolayı bu yıl ürün geç olgunlaştı. Geçen yıl Ocak ayının 13'ünde ilk kesimi yapmışken, bu sene hasada mart ayının 5'inde başlayabildik. Ürün azdı ve geç olgunlaştı ama fiyatlar güzel olunca yüzümüz güldü. Allah bereket versin, bu yıl para kazandık. Biz enginarın tanesini 1 lira 80 kuruştan pazarcıya veriyoruz. Ürünümüzün çoğunu İzmir'e gönderiyoruz ve ürünlerimiz buradaki pazarlarda tüketime sunuluyor. Vatandaşlarımız enginarı ama soyulmuş olarak ama bu şekilde taze olarak tüketebiliyor. İzmirliler enginarı soyup tabağını tüketirken, Aydınlılar ise gövdesi ve baş kısmıyla birlikte tüketmeyi tercih ediyor" dedi.

Verim yarı yarıya düştü

Enginar fiyatlarının çiftçiyi memnun etmesine rağmen pazarda rağbette zaman zaman sıkıntılar yaşanabildiğine dikkat çeken enginar toptancısı Barış Şenyiğit de, "Enginar fiyatları sezon başı 8 liraya kadar yükselmişti. Millette fazla para olmadığından zaman zaman pazarda biz de sıkıntılar yaşıyoruz. Geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 70 artış var. Geçen yıl bu zamanlar 1 lira, 1 lira 25 kuruştan alırken bu yıl 1 lira 80 kuruştan alıyoruz. Fiyatlar halen daha düşmüyor. Verim de geçen yıla göre düşük. 8-10 dönüm yerden 3 - 4 bin enginar çıkıyorsa, bu yıl 2 bin tane zorlanıyor. Şuan pazarda enginarın tanesi 2 ile 3 lira arasında değişiyor. Yerine göre 4 tane 10 lira ve 5 tane 10 liraya verebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Ramazan enginarları Aydın'dan

Aydın'da her gün bir tır dolusu enginar yüklediklerini kaydeden toptancı Uğur Akkaya ise, şöyle konuştu:

"Bu enginarlar tamamen doğal olarak üretiliyor. Her gün Aydın'da 30 bin adet enginar alıp Bursa'daki pazarlarda satıyoruz. Vatandaşlarımızın Ramazanda taze taze enginar yemesine vesile oluyoruz"

En büyük hayati Cumhurbaşkanı Erdoğan'a enginar yedirmek

Enginarın Türkiye'de çok bilinen ve tüketilen bir ürün olmadığına dikkat çeken Efeler Ziraat Odası 2. Başkanı Suat Uğurlu da, üreticinin bu yıl emeğinin karşılığını aldığını kaydetti. Fiyatları geçen yıla göre kıyaslayan Uğurlu, "Geçen yıl bu dönemde satış fiyatımız 60 - 70 kuruştu. Şuan 1,40 ile 1,90 liraya kadar ürünümüzü pazarlıyoruz. Biz ağırlıklı olarak Sakız enginarı dikiyoruz ama bölgemizde 4 çeşit enginar yetişiyor. En yüksek verimi aldığımız ve yerli enginar olarak bilinen Sakız çeşidinin dışında Mor, Bayrampaşa ve hibrit türleri bölgemizde tercih ediliyor. Benim en çok arzu ettiğim şey, bu enginardan Cumhurbaşkanımıza 2-3 tane yedirmek. Bu enginarı Cumhurbaşkanımıza yedirmeden ölürsem, gözlerim açık gidecek" diye konuştu.

Enginar Aydınlı çiftçi için önemli bir alternatif oldu

Aydın'da sadece merkez Efeler ilçesinde enginar üretimi yapıldığını belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ise, enginarın bölge çiftçisi için öneli bir alternatif ürün olduğunun altını çizdi. Önümüzdeki yıllarda üretimin artmasını beklediklerini ifade eden Kendirlioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Üretimin en yoğun olarak yapıldığı Gölhisar köyümüzde hasat son hızla devam ediyor. Hasat yaklaşık Haziran ayına kadar devam eder. Aydın'da yaklaşık 5 bin dönümün üzerinde bir arazide üretim yapılıyor. Türkiye'de Bursa'dan sonra en çok üretim yapılan ilimiz Aydın. Tahmin ediyorum önümüzdeki yıllarda Bursa'dan daha çok bir alanda üretim yapılarak, çiftçimiz pamuk ve mısırın dışında yeni bir alternatif ürüne yönelmiş olacak. Daha çok aile tipi üretim yapan çiftçilerimizin tercih ettiği enginarın yüzde 70'i, İyi Tarım dediğimiz baştan sona denetimin yapıldığı bir yöntemle yetiştiriliyor. Tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla bu ürünü tüketebilir. Çünkü enginarda kimyasal ilaç kullanımı oldukça az. Doğal bir üründür, kendiliğinden büyür ve çok fazla işçilik gerektirmez. İşçilik sadece hasatta olur. Sağlık anlamında da çok faydalı bir bitkidir. Bilhassa karaciğer dostu olduğu ve kolesterolü dengelediği söylenir. Organik anlamda gönül rahatlığıyla tüketilebilecek ürünlerden bir tanesi de enginardır"

Enginar şifa deposu

En önemli faydası karaciğere dost olması olarak bilinen enginarın, sağlık açısından faydaları bitmiyor. Şifa deposu enginar; yüksek oranda A, B1 ve C vitamini, kalsiyum, fosfor, demir, potasyum, manganez içeriyor. Bir orta boy çiğ enginar, yaklaşık 60 kalori enerji veriyor. Kolesterol içermeyen kalp dostu enginar, bedenimizin en ağır ve en büyük organlarından biri olan karaciğerin sağlıklı olması için tüketmemiz gereken özel bir besin olarak tavsiye ediliyor.
İhlas Haber Ajansı
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