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MHP'li Başkan tehdit etti: Seni delik deşik edeceğim

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi Meclis toplantısında MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili, CHP'li meclis üyesine "Seni delik deşik edeceğim, bu da benim namus sözüm olsun." dedi.
 04 Mayıs 2019 18:41
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MHP'li Başkan tehdit etti: Seni delik deşik edeceğim

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi meclis toplantısında MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili, CHP'li meclis üyesini ölümle tehdit etti.

Mayıs ayı meclis toplantısında, CHP grubundan Mithat Aras, oturduğu sıranın başına, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın, ölüm yıldönümleri nedeni ile "3 Fidan" posteri astı.

MHP'DEN POSTERE TEPKİ

Posterin asılmasının ardından söz alan MHP Meclis Üyesi Ejder Karagöz, "Burası propaganda yeri değil. Burası meclis. Bu poster ne kadar uygun? Bunun buradan kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

"UYARILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Grup Başkan Vekili Hüseyin Sarı, ise "Mecliste olan insanlar, halkın hür iradesi ile seçilmiş kişilerdir. Kanun nizamlara aykırı olmadığı sürece, insanlar protestolarını belirli bir şekilde yapabilirler. Bunun bir mahsuru olduğunu sanmıyorum. Geçmiş dönemde de bu tarz protestolar yapmak için arkadaşlarımız belirli posterler asmışlardı. Uyarılarınız için teşekkür ederiz" yanıtını verdi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Konuşmalar sakin bir şekilde sürerken, MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili, seyircilerin oturduğu bölümde ayağa kalkarak, "Biz fotoğraflar olduğu müddetçe, meclise MHP grubu olarak katılmayacağız. Burada asılı kişiler Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet düzenini değiştirip farklı bir rejim getirmeye çalışmış, bu devletin kolluk kuvvetlerine karşı silah ile mücadele etmiş, hiçbir zaman kahraman olamayacak kişilerdir. Anarşistlerdir ve katillerdir" dedi.

Konuşmanın ardından salondakiler Bilgili'ye tepki gösterdi ve bağırışmalar başladı. Sarı, olaya müdahale ederek, Bilgili'ye, "Konuşmanıza dikkat edin, hakaret içeren sözler kullanmayın. Burada seçilmiş meclis üyeleri var. Hepinizi sükunete davet ediyorum. Lütfen meclisi germeyin" ifadelerini kullandı. Sarı, Bilgili'yi dışarıya davet etti. Bilgili ise, "Hiçbir şekilde beni dışarı çıkaramazsınız, hadi çıkarın bakalım" diyerek bağırmaya başladı.

"SENİ DELİK DEŞİK EDECEĞİM, GEREKEN YAPILACAK"

Bağırışmaların ardından salondaki bir kişi Bilgili'ye tepki göstererek, üzerine yürümeye çalıştı. Araya girenlerle arbede daha da büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa yapılan kavgaya bazı CHP'li meclis üyeleri de dahil oldu.

Güvenlik görevlilerinin geç gelmesi nedeniyle büyüyen tartışmada, CHP'li Meclis Üyesi Özgür Güngör ile Talu Bilgili yumruk yumruğa kavga etti. Gelen güvenlik görevlilerinin ve salondakilerin kavgayı ayırması ile sakinleşen ortamda tekrar bağıran Bilgili, "Buradaki o 2 kişiyi hafızama kaydettim. Biz Ülkü Ocaklarıyız. Hepsini buraya yığacağım göreceksiniz" dedi. Güngör'e, "Sen meclis üyesi misin? Seni delik deşik edeceğim, bu da benim namus sözüm olsun. Biz ülkücü hareketiz. Gereken yapılacak" dedi.
Memurlar.Net
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