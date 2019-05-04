Yol kapatıp 'drift' yapan magandalar yakalandı

İstanbul'da celp döneminde asker uğurlama adı altında konvoy halinde çıktıkları trafikte "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapan, "makas" atan ve tek tekerlek üstünde giderek trafiği tehlikeye sokan 4 maganda sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konularak, araçları trafikten men edilen magandalara 8 bin 24 lira para cezası kesildi.

İstanbul geçtiğimiz günlerde celp döneminin gelmesiyle birlikte kentin çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında istenmeyen görüntüler ortaya çıkmış. Bahçelievler, Kartal, Ümraniye ve Beykoz'da asker uğurlama adı altında toplanan gençler, mahalle aralarında ve trafikte tabancalarla havaya ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atmıştı. Kimsenin canını bir an olsun umursamayan şahıslar, ardından araçlarına binerek konvoy halinde çıktıkları trafikte, onlarca aracın arasında, "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparken, bir motosikletli de tek tekerlek üzerinde giderek kendince şov yapmıştı.

Ehliyetlerine el konuldu, araçları men edildi

Olayın medyaya yansımasının ardından çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Günler süren çalışma sonrasında ekipler, magandaların kullandığı araçların plakalarını tespit etti. Sürücüleri de belirleyen polis, 34 EG 5618 plakalı motosikleti kullanan B.K.'yı yakalayarak, "Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmeleri" maddesinden bin 2 lira, "Karayolunu kullananlar için tehlike oluşturacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak" maddesinden 235 lira, "Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddesinden 108 lira, "Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak" maddesinden ise 108 lira olmak üzere, toplam bin 453 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın "aday sürücü belgesi" puan aşımından dolayı iptal edilerek, motosiklet de sigortası olmadığından dolayı trafikten men edildi. Sürücüsü C.S.T. olan 34 LS 3180 plakalı otomobilin sürücüsüne de, "Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek" maddesinden 235 lira, "Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda 343 lira idari para cezası kesildi.

Polis trafikte "drifte" acımadı

Sürücüsü K.U. olan 34 FJ 0728 plakalı otomobilin sürücüsüne de, "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 5 bin 10 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Sürücü daha sonra "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

8 bin 24 lira para cezası kesildi

Son olarak sürücüsü E.E.E olan 34 BTP 948 plakalı otomobilin sürücüsüne ise, "Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmeleri" maddesinden bin 2 lira, "Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddesinde 108 lira, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda bin 218 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın sürücü belgesi, sağlık şartları yerine getirilinceye kadar geri alındı. Şahıs ardından "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Bakırköy Kartaltepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.