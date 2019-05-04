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Adalet Bakanı Gül'den başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den başsağlığı mesajı
 04 Mayıs 2019 18:55
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Adalet Bakanı Gül'den başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakkari'de şehit olan ve yaralanan askerlerimiz için mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakkari'de sınır bölgesindeki üs bölgesine yapılan saldırıda 3 askerimizin şehit olduğu ve 1 askerimizin yaralandığı olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı. Gül, "Hakkari ve Azez'de PKK/YPG teröristlerinin saldırılarında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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