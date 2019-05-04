Sınır birliklerine komando takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
|04 Mayıs 2019 19:04
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki farklı bölgelerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen komando birlikleri, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından zırhlı araçlardan oluşan konvoyla yola çıktı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen birliklerin, sınırdaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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