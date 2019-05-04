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Diyarbakır'da izinsiz gösteri: 27 kişi gözaltında
Diyarbakır'da izinsiz basın açıklaması yapan ve ikaza rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti, 27 kişi gözaltına alındı.
|04 Mayıs 2019 19:14
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Diyarbakır'da izinsiz basın açıklaması yapan ve ikaza rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti, 27 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da KESK üyelerinin aralarında olduğu bir grubun Yenişehir ilçesi Ofis semtinde izinsiz yapmak istedikleri açıklamaya polis ekipleri tarafından 'kanunsuz' olduğu gerekçesiyle izin verilmedi.
Polisin ikazına rağmen açıklama yapmak isteyen gruba müdahale edildi. Müdahalede 27 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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