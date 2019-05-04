Diyanet İşleri eski Başkanı Doğan'ın acı günü
|04 Mayıs 2019 19:17
|Yazdır
Eski Diyanet İşleri Başkanı ve 21. Dönem Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın vefat eden eşi Sabire Doğan, son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Doğan'ın cenazesi, ikindi vaktinde cenaze namazı kılınmak için Hacı Bayram Camisi'ne getirildi. Taziyeleri kabul eden Lütfi Doğan, daha sonra eşinin cenaze namazını kıldırdı.
Doğan, namazın ardından yaptığı konuşmada, 73 yıllık eşinin hakka ve adalete önem verdiğini belirterek eşinden razı olduğunu, Allah'ın da razı olmasını istediğini söyledi.
Sabire Doğan'ın cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze namazına, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Başkanı Recai Kutan ile yakınları katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şehit er Ethem Barış'ın ailesine acı haber verildi
04 Mayıs 2019 20:49
|Şehit Yüzbaşı Özdemir'in naaşı Gaziantep'e getirildi
04 Mayıs 2019 19:27
|Yaylada 2,5 metrelik kar esareti, sahilde deniz keyfi
04 Mayıs 2019 18:58
|Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü
04 Mayıs 2019 18:46
|15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki magandalar yakalandı
04 Mayıs 2019 18:27
|Ordu tost ekmeğinin ünü sınırları aştı
04 Mayıs 2019 17:52
|Konya'ya şehit ateşi düştü
04 Mayıs 2019 17:47
|Turfanda patates üreticinin yüzünü güldürdü
04 Mayıs 2019 17:37
|Oyuncakçı değil ticari taksi
04 Mayıs 2019 16:27
|Şehit babası, hakarete uğramamak için bisiklete biniyor
04 Mayıs 2019 16:25