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Belediye personelinden köy okuluna kütüphane

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir belediye personelinin girişimleriyle köy okuluna kütüphane kazandırıldı.
 04 Mayıs 2019 19:22
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Belediye personelinden köy okuluna kütüphane

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir belediye personelinin girişimleriyle köy okuluna kütüphane kazandırıldı.

Eyyübiye Belediyesi personeli olarak görev yapan Ömer Demir, Çekçek Mahallesi'nde Çekçek İlkokul ve Ortaokul'unda kütüphanenin olmaması nedeniyle yaptığı girişimler sonucunda okulda eğitim gören 400 öğrenciye kütüphane kazandırdı. Kütüphane Adına Muhsin Yazıcıoğlu Kütüphanesi adını verilen köy okuluna duyarlı vatandaşlarda yardımda bulundu. Çekçek Kırsalına Bağlı Çekçek İlkokul ve Ortaokul'a Muhsin Yazıcıoğlu kütüphanesinin açılışına, Belediye personeli Ömer Demir, okul yönetimi ve öğrenciler katılım sağladı.

"Bireyleri kitap okumaya yönlendirmemiz gerekiyor"

Her bireyin kitap okuma ve okumaya yönlendirilmesi gerektiğini belirten belediye personeli Ömer Demir, "Cezaevlerinin kapatılmasını istiyorsak, her birey olarak kitap okuma ve okumaya yönlendirmemiz lazım. Bu Kütüphane'ye Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını verme gereksinimi duyduk. Kütüphanemize Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını verdiğimizi duyan gerek şehir içinden gerekse şehir dışından bizleri tanıyan ve tanımayan bir sürü telefon aldık. Nasıl destek verebiliriz diye, herkes seferber oldu" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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