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Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
|04 Mayıs 2019 20:06
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Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı, 7 dizüstü bilgisayar, 11 hard disk, bahis kuponları ile bir miktar paraya el konuldu.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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