1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Akar: 28 teröristi etkisiz hale getirdik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nden operasyonları sevk ve idare ediyor- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik"- "Gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki operasyonlarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor"
 04 Mayıs 2019 20:19
Yazdır
Bakan Akar: 28 teröristi etkisiz hale getirdik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, teröristlerin saldırılarının ardından başlatılan operasyonları Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ve Hakkari'deki saldırılarının ardından TSK tarafından ayrı ayrı operasyonlar başlatıldı.

Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'ne gelen Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, operasyonları sevk ve idare ediyor.

"Bugün Tel Rıfat'tan PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan atışlar sonucu bir kahraman silah arkadaşımızı şehit verdik, bir silah arkadaşımız da yaralandı." diyen Akar, hain saldırının hemen ardından operasyonların başlatıldığını vurguladı.

Akar, "Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Saldırıyı gerçekleştiren 23 PKK/YPG'li terörist, bölgedeki unsurlarımızın verdiği karşılık sonucu etkisiz hale getirilmiş olup, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki operasyonlarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Hakkari'deki bir üs bölgesine de yapılan saldırıyı da hatırlatan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"PKK'lı teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekatı ile desteklenen operasyonlar da başlatıldı. Operasyonlar neticesinde şu ana kadar en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece bugün şu ana kadar Hakkari ve Tel Rıfat bölgelerinde devam eden operasyonlarda toplam 28 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop'dan başsağlığı mesajı
04 Mayıs 2019 20:44		 EGM'den şehit askerler için taziye mesajı
04 Mayıs 2019 20:36
Devlet Bahçeli: Hainlerin kökü kazınmalıdır
04 Mayıs 2019 20:30		 'YSK geçmiş kararlarına uygun davranmalı'
04 Mayıs 2019 20:24
Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı
04 Mayıs 2019 20:15		 Bakan Selçuk: İstinaf yoluna başvuracağız
04 Mayıs 2019 18:57
Adalet Bakanı Gül'den başsağlığı mesajı
04 Mayıs 2019 18:55		 MHP'li Başkan tehdit etti: Seni delik deşik edeceğim
04 Mayıs 2019 18:41
İçişleri Bakanı Soylu, off road aracı kullandı
04 Mayıs 2019 18:14		 Eşinin vatandaşlığa geçmesi için Erdoğan'dan yardım istedi
04 Mayıs 2019 18:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memura 1 derece talep edilecek
'İmamoğlu, en köklü Ramazan etkinliğine izin vermedi'
Görmez'den, 'Davutoğlu'nun A takımında' açıklaması
Suriye'de çatışmada, 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı ise ağır yaralı
Hakkari'de 3 asker şehit oldu
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor
Erdoğan: Vatandaşım şunu söylüyor; bu seçim yenilenmeli
Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı
Özhaseki'den yeni parti iddialarına ilişkin açıklama
Komutan daha ne yapsın?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
3 mayıs türkçülük günü 2
alarm olarak cep telefonunu kullanmak 1
bir günde 1000 sayfa okumak 6
yaş pasta 3
ulaşgkc 1
ketçaplı makarna 4
iki bisküvi arası lokum 3
Dedektif dupond ve dedektif dupont 1
bu havada gidilmez 2
kırmızı 3
SON İLANLAR
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam