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Devlet Bahçeli: Hainlerin kökü kazınmalıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, " Türkiye terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam ettirmelidir. Hainlerin kökü kazınmalıdır." dedi.
 04 Mayıs 2019 20:30
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Devlet Bahçeli: Hainlerin kökü kazınmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam ettirmelidir. Bu konuda desteğimiz tam ve eksiksizdir. Son terörist yok edilip son kanlı silah ele geçirilinceye kadar her türlü fedakarlık ve kahramanlık eşliğinde hıyanetin üstüne gidilmeli, hainlerin kökü kazınmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye ve Hakkari'de gerçekleştirilen saldırılarla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün aldığımız iki ayrı kara haber yüreklerimizi kavurdu, milletimizi acıya ve yasa boğdu. Teröristler bir kez daha vatan evlatlarımıza kast etti. Ancak yılgınlığa düşmek, yeise kapılmak, yorgunluk emaresi göstermek söz konusu değildir, aksini düşünenler boş bir hayalin içindedir.

Suriye'nin Azez Bölgesi'nde PKK/YPG'li canilerle çıkan çatışmada bir yüzbaşımız şehit olurken, bir binbaşımız da yaralandı. Hakkari sınırındaki bir üs noktasına caniler tarafından Irak'ın Kuzeyinden yapılan hava atışı sonucunda 3 Mehmedimiz şehit, birisi de yaralandı. Berat Gecesi 4 kahramanımızın şehadetinden sonra bugün 4 kahramanımızın daha şehit düşmesi elbette milletimizi derin bir üzüntüye sevk etti" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin amansız ve acımasız bir şekilde sürdürülmesinin sorumluluk olduğunu aktaran Bahçeli, şunları kaydetti: "Bilinsin ki, terörle mücadelenin amansız ve acımasız şekilde sürdürülmesi milli ve tarihi bir sorumluluktur. Canımıza kast eden, bekamıza hançer sallayan, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne nifak ve zehir saçan, kandan ve karanlıktan beslenen insanlık canavarlarını tamamıyla imha etmek artık hepimiz için vatan görevi, hatta mukaddes bir ödevdir.

Türkiye terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam ettirmelidir. Bu konuda desteğimiz tam ve eksiksizdir. Son terörist yok edilip son kanlı silah ele geçirilinceye kadar her türlü fedakarlık ve kahramanlık eşliğinde hıyanetin üstüne gidilmeli, hainlerin kökü kazınmalıdır. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Başımız sağolsun, vatan ve millet sağolsun. Unutulmasın ki, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, vatan bölünmeyecektir. Milli beka can pahasına da olsa korunacaktır."

İhlas Haber Ajansı
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