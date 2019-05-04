EGM'den şehit askerler için taziye mesajı
Emniyet Genel Müdürlüğünden şehit askerler için taziye mesajı
|04 Mayıs 2019 20:36
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Emniyet Genel Müdürlüğü, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Hakkari ve Azez'de teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.
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