TBMM Başkanı Şentop'dan başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şenptop, sosyal medya hesabından şehit askerler ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
|04 Mayıs 2019 20:44
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TBMM Başkanı Mustafa Şenptop, sosyal medya hesabından şehit askerler ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hakkari ve Suriye'nin Azez bölgesinde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 4 asker için resmi Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Şentop, "Hakkari'de ve Suriye'nin Azez bölgesinde terör örgütünün saldırılarında 4 askerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize rahmet, yaralı askerimize şifa, şehitlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
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