Şehit sözleşmeli er Barış'ın ailesine acı haber verildi
Şehit piyade sözleşmeli er Ethem Barış'ın Konya'nın Ilgın ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı
|04 Mayıs 2019 20:49
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Hakkari'deki bir üs bölgesine YPG/PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ethem Barış'ın Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.
Şehidin Argıthanı Mahallesi İbrahim Paşa Caddesi'ndeki baba ocağına giden Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu ve beraberindekiler, aileye acı haberi verdi.
Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.
Argıthanı Mahallesi Muhtarı Şenol Özmen, şehidin ilçede yaşayan ikiz kızkardeşi olduğunu belirterek, "Şehidimiz 4 yıldır görev yapıyordu. 6 ay kadar önce nişanlanmıştı. Bayram sonu da düğün yapmayı planlıyordu. Ilgın'ımızın, Konya'mızın ve ülkemizin başı sağ olsun." dedi.
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