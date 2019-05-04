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Öğrencilerin mektup kardeşliği

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki ortaokul öğrencileri, Ağrı Doğubayazıt'taki bir ilkokulun öğrencileri ile mektup kardeşliği kurdu.
 04 Mayıs 2019 21:04
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Öğrencilerin mektup kardeşliği

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki ortaokul öğrencileri, Ağrı Doğubayazıt'taki bir ilkokulun öğrencileri ile mektup kardeşliği kurdu.

'Türkiye'den Doğubayazıt'a Mektup Var' projesi kapsamında; Bozyazı Şehit Murat Namdar Ortaokulu öğrencileri ile Doğubayazıt'taki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, birbirlerine mektup yazarak arkadaş oldu. Çeşitli duygusal paylaşımların yaşandığı mektuplarda öğrenciler, yaşadıkları bölgenin iklimini, doğal güzelliklerini, kendileri ile ilgili ilginç özellikleri arkadaşlarına anlattı.

İnternet üzerinden konferans yöntemi ile bir araya gelen çocuklar, mektuplaştıkları arkadaşlarını ilk defa tanıma imkanı buldu. Çocuklara mektuplaşmayı öğretmem amacı iye hayata geçirilen projeye ilişkin çeşitli sunumların yapıldığı görüşmede, iki okulun öğrencileri tarafından pasta kesildi.
DHA
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