Adana'ya şehit ateşi düştü
|04 Mayıs 2019 21:16
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HAKKARİ'de bugün sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG?li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışı sonucu 3 asker şehit olurken, şehit askerlerden birinin Adana?nın İmamoğlu ilçesinden Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan (28) olduğu öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG?li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden havan atışı yapıldığı bildirildi. Teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi. Şehit olan askerlerden birinin Adana?nın İmamoğlu ilçesi Sevinçli Köyü?nden Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan olduğu öğrenildi. Şehit Mehmet Erdoğan?ın 3 ay önce evlendiği belirtilirken oğullarının şehit haberini alan baba evinde ise yas hakim oldu. Şehit Mehmet Erdoğan cenazesinin yarın öğleden sonra Sevinçli Köy Mezarlığı?nda toprağa verileceği belirtildi.
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