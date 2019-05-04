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7 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin adliyeye çıkarılan otobüs şoförü tutuklandı
 04 Mayıs 2019 21:21
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7 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin adliyeye çıkarılan otobüs şoförü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul'dan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Elmacık köyündeki cenaze evine taziye ziyaretine gelenleri taşıyan Mehmet S. (49) idaresindeki Küçükçekmece Belediyesine ait 34 HL 3817 plakalı otobüs, Delice mevkisinde devrildi.

7 kişinin öldüğü 30 kişinin yaralandığı kazayı yara almadan atlatan otobüs şoförü Mehmet S. gözaltına alındı. Akşam saatlerinde Reşadiye Adliyesine sevk edilen Mehmet S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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