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7 ayda 51 kilo verince yeni hayata adım attı

İzmir'de aldığı fazla kilo nedeniyle hem sağlık sorunları yaşayan hem de iş bulmakta zorlanan Sergen Karaç, 7 ayda 51 kilo vererek, yepyeni bir hayata başladı.
 04 Mayıs 2019 21:34
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7 ayda 51 kilo verince yeni hayata adım attı

Bayraklı ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Sergen Karaç, üniversite yıllarında düzensiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle hızla kilo almaya başladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kimya Bölümünden 2015 yılında mezun olan Karaç, fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları da yaşayarak evden çıkamaz oldu.

Aşırı kilosu nedeniyle iş bulmakta da zorlanan Karaç, bir yakını aracılığıyla geçen yıl kasım ayında diyetisyene gitmeye başladı. Karaç, uygulanan diyet sayesinde 7 ayda 51 kilo vererek, yeni bir yaşama ilk adımı attı.

Kilo vermesinin ardından iş sahibi olan ve bir laboratuvarda kimyager olarak çalışmaya başlayan Karaç, yüksek tansiyon ve bazı sağlık sorunlarından da kurtuldu.

"Diyet yapmaktan korkuyordum"

Sergen Karaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fazla kiloları nedeniyle çok zor günler yaşadığını, kilo verme konusunda çok ümitsiz olduğunu ancak diyetisyeni sayesinde zoru başardığını anlattı.

Kilo verdikçe kendisine olan güveninin arttığını belirten Karaç, "Çağrı Bey ile tanışmadan önce diyetin aç kalarak yapılacağını düşünüyordum. Onun için diyet yapmaktan korkuyordum. İlk iki haftada 5 kilo verdikten sonra aç kalmadan sağlıklı bir şekilde diyet yapılabileceğine inandım, diyetisyenim ne diyorsa yaptım. İş bulmakta benim için çok büyük bir engeldi. Okuldan mezun olduktan sonra kilo verme evresine kadar iş bulamadım. Kimse 138 kilo birine iş vermedi. Kilo verdikten sonra 2 iş teklifi geldi artık kendi mesleğimi yapıyorum." diye konuştu.

Hayatından yağlı ve fast-food yiyecekleri çıkardığını, yürüyüş yapmaya başladığını, kendisindeki bu değişimin ailesini ve yakın çevresini çok memnun ettiğini aktaran Karaç, kilo vermeye başladığı günden bu yana hayatının değiştiğini vurguladı.

Karaç, şöyle konuştu:

"Diyete başlamadan önce insan içine çıkamazdım, hayatla barıştım yeniden doğmuş gibiyim. Hastalıklarım sona erdi ve uyku düzenim değişti. O günlere ait fotoğraf ve kıyafetlerimi saklıyorum. Onlar benim ilham kaynağım. Onları gördükçe ne kadar büyük bir hata yaptığımı anlıyorum, keşke daha önce başlasaydım diyorum şu an hiçbir şey için geç kalınmış değil, ben bunu başardım, herkes de başarabilir. Mesela o zamanlar 58 beden pantolon giyerken, artık 34 bedene kadar düştüm. Ben sağlıklı beslenerek kilo verilebileceğinin en güzel örneği oldum."

Diyetisyen Çağrı Sevgel de hastasının 7 aylık süre boyunca çok azimli davrandığını, ne söylediyse uyguladığını, 51 kilo vermeyi başardığını anlattı.

Hastasına ilk önce kilo vermeye inanması gerektiğini anlattığını belirten Sevgel, "Sağlıklı beslenme kurallarıyla ara öğün yemesi gerektiğini öğrendi. Hastamızın diyet korkusunu yendik. Aç kalmadan ara öğünlerle diyetler önerdim. Fast-food yerine sebze yemekleri yeme alışkanlığı kazandı. Mesela kahvaltı yapmaya başladı, geç saatlerde yemek yeme alışkanlığını geride bıraktı." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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