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Arı ölümlerine 'arı otu' çare olacak

Adana'da arı ölümlerinin önüne geçebilmek için Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü öncülüğünde arıcılara polen ve nektar yönünden zengin arı otu tohumu dağıtılıyor.
 04 Mayıs 2019 21:38
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Arı ölümlerine 'arı otu' çare olacak

Adana'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üreticilere, polen ve nektar yönünden zengin arı otu bitkisinin tohumu dağıtılarak arı ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de bal üretiminin önde gelen merkezlerinden olan Adana'da, arı ölümlerinin en aza indirilmesi ve üreticilerin mağduriyetinin önüne geçilebilmesi için Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Bal Damlayan Çiçekler" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında 2011'de Türkiye'de ilk kez ıslah edilip tescil edilen "Sağlamtimur" isimli arı otu çeşidi, enstitünün ekim parsellerinde üretildi.

Bahar başlangıcında zayıf olan arıların ölmemesi için önemli bir besin kaynağı olan polen ve nektar yönünden zengin arı otu, arıların tarım ilacı kullanılan bölgelere gitmesinin önüne geçerek hayvanların telef olmasını da engelliyor.

İki yılda yaklaşık 350 kilogram arı otu tohumunun dağıtıldığı üreticilere, bu yılın haziran ayında 150 kilogram daha tohum ulaştırılması planlanıyor.

"Bu sürdürülebilir bir tarım haline dönüşecek"

Enstitü Müdürü Abdullah Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede son zamanlarda yaşanan arı ölümleri dolayısıyla üreticilerin mağduriyetini önlemek için proje geliştirdiklerini belirtti.

Projede, arı oğul miktarı ve bal verimini 10 kata kadar artıran, ölümlerin ise büyük oranda önüne geçen arı otunun yaygınlaştırılmasını öngördüklerin anlatan Çil, bu kapsamda üreticilere ücretsiz dağıtım yapıldığını dile getirdi.

Arı otunun üreticiler arasında yaygınlaşmasını istediklerini vurgulayan Çil, şunları söyledi:

"Bu bir yenilik. Tabii bunu kullanan üreticiler var ama Türkiye genelinde tam olarak bilinmiş değil. Her yenilikte olduğu gibi yaygınlaşması için bu projelerle ilk tohumları biz sağlayıp, üreticiye dağıtıyoruz. Şimdilik yaygınlaşması için tohumu biz veriyoruz ama belli bir zaman sonra üretici kendi bitkisinden tohum elde edecek. Bu sürdürülebilir bir tarım haline dönüşecek. Zaten yabani kökenli bir bitki. Bir mera oluşturulduğunda uzun süre kendi tohumunu dökerek devam edebilir. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarla bir bilinç oluştu. Üretici artık gelip bize tohum istemiyor. Kendi tohumunu kendisi çoğaltıp devam ediyor."

Hayvan yemi de oluyor

Enstitü Çayır Mera Yem Bitkileri Bölüm Başkanı İlker İnal da arı otunun dünyanın en önemli beş bal bitkisinden biri olduğunu, Türkiye'nin tüm yörelerinde ekimi yapılabildiğini aktardı.

İnal, iki ay gibi uzun bir süre çiçekte kalan bitkinin bu özelliğiyle arıcılıkta önemli yer aldığını belirtti.

Arı otunun yaygınlaşması gerektiğine değinen İnal, "Çiçekler tamamlanınca tohum olgunlaşır. İsteyen tohumlarını alabilir, isteyen bitkiyi biçerek kaba hayvan yemi olarak kullanabilir." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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