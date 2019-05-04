Üniversite'den mezun olan öğrenciler kep attı
|04 Mayıs 2019 21:46
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"12. Bilim Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden (ÇAKÜ) mezun olan öğrenciler kep attı.
Mezun öğrenciler için yapılan törende Bir Yudum Anadolu Efsanesi Grubu sahneye çıktı. Yapılan gösteri sonrasında üniversitenin çeşitli bölümlerinden mezun olan öğrenciler tarafından yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından ÇAKÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Yüksel Kol yaptığı açıklamada, "Konuşmama başlamadan önce teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olup Çankırı Kızılırmak bölgesinde defnetmiş olduğumuz Şehit Yalçın Koca'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar niyaz ederim. Her baharın bir sonu olduğu gibi üniversite yıllarımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lisans ve yüksek lisansım ile beraber uzunca bir süredir mensubu olduğum Çankırı Karatekin Üniversitesinden bende bu yıl sizler gibi Allah'ın izniyle mezun olmuş olacağım. Bu süre zarfında hem şehrimizin hem de üniversitemizin gelişimine bizatihi şahitlik etmekteyim" ifadelerine yer verdi.
Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilere de acil şifalar diledi.
Yapılan konuşma sonrasında öğrenciler kep attı.
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