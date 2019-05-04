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42 yıllık başkan 93 yaşında hayatını kaybetti

Türk Hava Kurumu (THK) Milas Şube Başkanı Ahmet Faik Demirkol, geçirdiği rahatsızlık sonucu 93 yaşında yaşamını yitirdi.
 04 Mayıs 2019 22:00
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42 yıllık başkan 93 yaşında hayatını kaybetti

Türk Hava Kurumu (THK) Milas Şube Başkanı Ahmet Faik Demirkol, geçirdiği rahatsızlık sonucu 93 yaşında yaşamını yitirdi.

THK Milas Şubesi başkanlığına 42 yıl önce seçilen Demirkol için ilk önce bir dönem görev aldığı CHP İlçe Başkanlığı'nda ve ardından THK şubesi önünde tören düzenlendi.

Demirkol'un naaşı, törenin ardından Zeytuniye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Demirkol'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Muğla milletvekilleri Burak Erbay, Suat Özcan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve STK temsilcileri katıldı.

Türk Hava Kurumu Milas Şubesi Denetim ve Yönetim Kurulu Üyesi Faik Baklan, yaptığı açıklamada, Demirkol'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı
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